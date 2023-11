El Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, que medió en la negociación del fin de la banda terrorista ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es la figura del verificador internacional para garantizar el acuerdo entre el PSOE y Junts, según ha adelantado 'El Español'.

Esta organización se sentará a la mesa este sábado en Ginebra entre la delegación del PSOE, encabezada por Santos Cerdán, y la de Junts, que liderará Jordi Turull. El citado medio explica que Zapatero "ha sido pieza clave en el acercamiento entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont".

También señala que fue el expresidente catalán, que lleva seis años en Bélgica huido de la justicia española, quien "hace un año" tomó la iniciativa de contactar con Henry Dunant y que el jefe del Ejecutivo habría aceptado a este verificador "dada la estrecha relación tanto con Javier Solana --presidente de honor de la entidad-- como con Zapatero".

Según explica la organización en su página web, Henry Dunant, con sede en Suiza, tiene como misión "prevenir y resolver conflictos armados mediante el diálogo, la mediación y la diplomacia discreta" y presume de reunir "a todas las partes" para "encontrar el camino hacia la paz". Entre sus labores de mediación destaca el final del conflicto separatista entre el Gobierno de Indonesia y al Movimiento Aceh Libre tras 29 años de lucha armada, en Libia o en el sur de Filipinas.

Además, "ejecuta proyectos de mediación y establecimiento de la paz en África, Medio Oriente, Eurasia, Asia y América Latina", según explica en su web.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves de nuevo la figura del verificador internacional pactada por PSOE y Junts, insistiendo en que se trata de un "mecanismo excepcional" para facilitar el diálogo y eventualmente el acuerdo, al tiempo que no ha querido confirmar que la primera reunión con los de Carles Puigdemont se vaya a producir en Ginebra (Suiza) este sábado.

"Si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos", ha dicho en una entrevista en TVE. "Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación porque eso significará que hemos construido una confianza" que "honestamente", ha reconocido, no tener actualmente de forma "completa ni total".

Primera reunión tras la investidura

PSOE y Junts se reunirán en Ginebra, en el primer encuentro entre ambas formaciones después de que cerraran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Aunque la intención inicial era que la reunión se llevase a cabo esta semana y empezar las conversaciones en el mes de noviembre, finalmente se llevará a cabo más adelante.

El acuerdo firmado por PSOE y Junts contempla una mecanismo de verificación internacional encargado de "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Después de la firma, desde Junts desvelaron que las reuniones se llevarán a cabo fuera de España, se realizarán mensualmente y en ellas participará el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que lleva seis años en Bélgica huido de la justicia española.

El PSOE considera que llevar cabo estas reuniones supone un avance significativo respecto a la situación vivida hasta ahora con los posconvergentes con los que prácticamente no había diálogo mientras que ahora se van a sentar a hablar.

En todo caso avanzan que llevarán estas conversaciones con discreción y comunicarán los acuerdos cuando se produzcan, pero no cuentan con hacer públicas las actas de cada encuentro. Tampoco avanzan si ven posibilidades de que se produzcan acuerdos en el corto plazo. Más bien apuntan a conversaciones de largo recorrido a partir de los puntos recogidos en el texto del acuerdo.