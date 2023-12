Mientras el Congreso de los Diputados afrontaba este martes el primer debate sobre la ley de amnistía, el Gobierno se esforzaba en el Senado por desmarcarse de las tesis del independentismo y negar en distintas ocasiones la existencia de que existan casos de lawfare en procesos judiciales, al tiempo en que defendía ante el PP la amnistía como el "paso definitivo" para "garantizar la convivencia".

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de marcar las posiciones del Ejecutivo en la sesión de control en el Senado, donde ha defendido la independencia judicial y ha rechazado las acusaciones de Junts a los jueces o la existencia de lawfare, un término que aparecía en el acuerdo de investidura sellado entre PSOE y Carles Puigdemont y que el Junts ha vuelto a defender este martes.

La senadora del PP Rosa María Gallego preguntaba al ministro "si el Gobierno considera que las sentencias judiciales" del procés "son casos de lawfare". Una cuestión que ha encontrado a un rotundo Bolaños. "La respuesta es no", se limitó a contestar. La popular acusó a Pedro Sánchez de "asumir el relato del independentismo" y advirtió sobre el referéndum como el siguiente paso, como pedían los independentistas en el Congreso durante el debate de la ley de amnistía que tenía lugar al mismo tiempo.

La réplica del titular de Justicia pasó por cargar de nuevo contra el PP por el bloqueo del CGPJ y su "utilización torciera de los órganos judiciales" y por defender la ley de amnistía. "Sobre Cataluña hoy se da un paso, creemos que el definitivo", "porque hoy lo que hacemos es trabajar para Cataluña pero sobre todo para España, porque la ley que ponemos en marcha es una ley que va a garantizar la convivencia y la concordia después de un conflicto que ustedes por cierto manejaron con total incompetencia".

"No comparto las críticas a los jueces"

Con su respuesta, el dirigente rechazaba por segunda vez durante la sesión la existencia de lawfare, después de negarlo también en una respuesta a Junts. El posconvergente Josep Lluís Cleries preguntó sobre "la valoración del Gobierno de la actuación de la cúpula del poder judicial" y sus pronunciamientos sobre el pacto alcanzado en Bruselas con el PSOE. En su intervención, el dirigente cuestionaba el papel de los jueces y ha asegurado que "quien ha roto la separación de poderes es una cúpula judicial que quiere ocupar el papel de los políticos".

En su réplica, Bolaños quiso destacar las "posiciones muy distantes" que mantienen con los independentistas. "No comparto en absoluto las críticas que hace a los jueces y al poder judicial. España es una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación del poder judicial".

"Una ley impecable"

En este punto, el ministro de Justicia sí desdeñó sin nombrarla la declaración del CGPJ criticando la ley de amnistía, antes de conocerse el texto de la norma: "Claro que hubo muchos pronunciamientos", concedió Bolaños, "algunos muy sesudos sobre un folio en blanco". "Una vez que se ha conocido la ley de amnistía nadie cuestiona que es una ley impecable desde el punto de vista constitucional, sólida desde el punto de vista jurídico".

El senador de Junts insistió en la intromisión de los jueces en la política y arrojó a Bolaños las palabras de Sánchez en que se hacía mención a esta guerra judicial: "Póngase de acuerdo con el señor Sánchez que denunciaba lawfare por el bloqueo del CGPJ, atribuyendo al PP la utilización de la justicia con fines partidistas".

"Persecución al independentismo"

El representante de Puigdemont en el Senado también insistió en denunciar la "persecución al independentismo con esa acusación absurda de terrorismo", apelando directamente a la investigación por terrorismo de Tsunami Democrátic.

La referencia a esta causa no es baladí: la exclusión en la ley de amnistía de los casos de terrorismo fue el principal escollo que impidió firmar la proposición a los independentistas, que prevén presentar enmiendas para introducir cambios durante el trámite parlamentario. Cleries también reclamó medidas al ministro de Justicia para evitar este "persecución": "No sé desde su ministerio cómo piensa hacer para remediar esta situación que no respeta lo más básico, que son los valores democráticos".

El ministro replicó a Junts insistiendo en que "España es un estado de derecho ejemplar" y asegurando que "quizá la labor fundamental que tenga el ministro de Justicia es garantizar que los jueces puedan hacer su labor sin injerencias y sin que nadie intente influirles y con todos los medios para hacer su labor".

Zapatero y Patxi López

El PP trasladó su malestar con el Gobierno al Senado, donde tienen mayoría absoluta, a cuenta de las alianzas y pactos del PSOE con las fuerzas nacionalistas. Uno de los momentos más tensos llegó con el careo entre Bolaños y la senadora Mari Mar Blanco, que preguntó por qué "el Gobierno oculta el acuerdo de investidura que ha alcanzado con EH Bildu". "¿Qué esconde el pacto encapuchado con Otegi?", preguntó la popular. "Bildu no es la madre Teresa de Calcuta que regale sus votos".

La respuesta fue airada por parte del titular de Justicia, que acusó al PP de "levantar un muro entre españoles". "Afortunadamente la democracia acabó con ETA hace diez años", comenzó. "Fue un triunfo de la democracia, de todos, con un papel protagonista y principal del presidente Zapatero y el lehendakari Patxi López que consiguieron acabar con ETA y no contaron precisamente con su lealtad en la política de Estado", continuó, sublevando a la bancada del PP.

"No me pronuncio sobre mentiras"

Otro de los momentos de más tensión lo protagonizó la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el PP preguntó sobre sus criterios a la hora de "ceder el 100 % de los tributos a las comunidades autónomas de régimen común". "Por un documento firmado en el extranjero entre PSOE y Junts, nos hemos enterado de que Cataluña tendrá un sistema de financiación singular", ha reprochado la popular María Solom a Montero, que respondió visiblemente airada, que negó la mayor: "No me pronuncio sobre mentiras y falacias".

La senadora popular también afeó la ausencia de la consejera de Hacienda catalana al Consejo de Política Fiscal y Financiera y llamó a una "negociación multilateral" para pactar la financiación autonómica. "Se debe negociar aquí, en España, y no en Ginebra en un cuarto oscuro de una negociación bilateral".

Unas acusaciones que también fueron rechazadas de plano por María Jesús Montero: "Cataluña estuvo ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tomó la palabra", alegó, en referencia a la presencia de dos cuadros intermedios del Govern. "Lo que ocurre es que en su estrategia de confrontación permanente con Cataluña no hacen honor a la verdad y se inventan hasta las reuniones a las que no han acudido".