Podemos sanciona a 13 dirigentes de Cataluña que pidieron la alianza con Sumar a 4 años sin poder optar a cargos

La sanción llegó a las puertas de Nochebuena: nueve meses de suspensión de militancia y cuatro años sin poder optar a cargos institucionales u orgánicos. Esta es la respuesta que ha dado la comisión de garantías de Podemos a los 13 dirigentes de Catalunya que firmaron un manifiesto el pasado mes de junio a favor de la alianza con Sumar. Lo hicieron sin el beneplácito de la cúpula morada en plena negociación con Yolanda Díaz antes de concurrir a las elecciones generales.

Todos ellos se anticiparon al castigo presentando su dimisión como miembros de la dirección catalana el pasado 14 de noviembre, aunque consideran "desproporcionada" una resolución que se ha comunicado en pleno proceso de primarias para renovar el liderazgo de Podem Catalunya y que da cuenta de cómo la ruptura estatal con Sumar tiene eco también en la relación con los Comuns.

La notificación, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, ha sido recibida por la mayoría de esos 13 dimisionarios, aunque hay dos que aún no, pero que dan por hecho que su suerte será la misma, y otros que rompieron antes el carnet. Todos ellos hasta ahora estaban suspendidos cautelarmente a la espera de una respuesta del órgano estatal encargado de dirimir los conflictos internos. En el grupo de críticos amonestados están la actual diputada en el Parlament Yolanda López y el exdiputado y concejal de Molins de Rei Lucas Ferro, además de otros ediles territoriales, que acusan a la coordinadora del partido, Conchi Abellán, de abonar una "ruptura" de la alianza en Catalunya con los Comuns.

"Nos parece desproporcionado"

El castigo impuesto no es menor. Pueden continuar en sus cargos actuales, pero no solo no pueden concurrir a las primarias que hay en marcha para disputarle el liderazgo a Abellán, que ha presentado de nuevo candidatura, sino que tampoco podrán optar, por lo menos en nombre de Podemos, a los comicios que se celebren en los próximos cuatro años. Es decir: ni a las europeas, ni a las catalanas ni a las municipales ni generales de 2027. "Nos parece desproporcionado. De hecho, ya nos pareció desproporcionado que admitieran a trámite la denuncia interna por la que se ha dictado la sanción", asegura uno de los afectados. "No están expulsados. Siguen representando a Podem, pues su cargo lo asumieron por Podem", aclaran, no obstante, desde la dirección.

Abellán sostiene que no podían dar la espalda al "cisma" de los 25 concejales, portavoces y militantes de diferentes municipios que elevaron la queja a la secretaría de organización al considerar que los críticos que dieron alas al manifiesto, todos ellos miembros de la dirección entonces, "ponían en riesgo" la negociación con Sumar con una actuación que no había sido debatida ni consensuada. La suspensión cautelar, asegura, se dictó con la voluntad de que desde la comisión de garantías "se resolviera rápido". Lo que no sabían entonces, añade Abellán, es que poco después la cúpula estatal fijaría las primarias para el 2 de febrero. "No había ninguna intención de que no se pudieran presentar", sostiene.

Conchi Abellán opta a la reelección

Por contra, los sancionados rebaten que se trata de un proceso "diseñado para impedir" que Abellán tenga "competencia" y aseguran que cuando ellos firmaron el manifiesto defendiendo la entente con Díaz también se produjeron otros pronunciamientos "más graves" sobre las negociaciones. Citan, a modo de ejemplo, las afirmaciones de Pablo Iglesias contra Sumar y los Comuns, así como el espantajo de una alianza con ERC que supuestamente agitaron los morados. "Todo esto también podía perjudicar a la negociación, ¿no?", espetan.

La coordinadora de Podem Catalunya ya advirtió en una entrevista en EL PERIÓDICO que la alianza con los Comuns no se puede dar por asegurada de cara a las próximas elecciones catalanas y ha levantado la voz contra la "minorización" que, asegura, sufren los morados por parte de la formación de Ada Colau. Hay tiempo hasta el 11 de enero para que se presenten candidaturas a las primarias y, por ahora, solo hay una más que rivalizará con la de Abellán: la que encabeza la actual secretaria de organización del partido, María Pozuelo.

Cinco líderes en ocho años y medio

Podem Catalunya ha tenido cinco líderes en ocho años y medio, prueba de la convulsa vida interna de un proyecto agitado tanto por el 'procés' como por el vínculo con los Comuns y las dinámicas estatales. Gemma Ubasart, Albano Dante-Fachín, Xavier Domènech, Noe Bail y, en los últimos tres años y medio, Abellán, la coordinadora más longeva hasta ahora. Sus predecesores ya no militan en el partido y desde que se prohibió la doble afiliación se han dado de baja dirigentes como la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach.