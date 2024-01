Alberto Núñez Feijóo mantiene la crítica hacia el acuerdo entre PSOE y Junts en cotas máximas en el arranque de esta semana y después de reunir a su dirección nacional dos días en un retiro en Toledo. El líder del PP, en un desayuno organizado por ‘Nueva Economía Fórum’ en Madrid aseguró que sin llevar ni dos meses de legislatura “el patrón ya parece claro”: “Hay dos kamikazes en la política española que se enfrentan en cada negociación y a la hora de la verdad siempre pierde el mismo”, concluyó, señalando a Pedro Sánchez. “Con la salvedad de que el que pierde no solo se humilla a él, sino a la Nación; y los daños los asumimos todos y la factura también la pagamos la mayoría de los españoles”.

“El juego de la gallina va a repetirse en toda legislatura”, afirmó, explicando que consiste en dos negociadores que van a toda velocidad y pierde el que primero se aparta. Para el líder del PP, el presidente del Gobierno estará sometido cada semana a un “chantaje” como quedó probado en el pleno de la semana pasada, cuando Junts terminó salvando dos reales decretos leyes a cambio de la delegación de las competencias integrales en inmigración, según el papel hecho público por el partido de Puigdemont. El Ejecutivo sigue quitando importancia al acuerdo, poniendo el foco en que es la UE, la Constitución y el Estatut de Cataluña los que marcan las competencias que se podrán o no delegar. Y Junts continúa hablando de “traspaso integral”.

Lo que también aseguró Feijóo es que “ya nadie se atreve a decir cuál será la próxima línea roja” en las negociaciones con los independentistas. “Es que en mi opinión no lo sabe ni el Gobierno”, zanjó. “¿Algún militante del PSOE puede asegurar que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos. Se lo preguntamos al presidente en la sesión de control y no contestó. Pero hay indicios racionales de que van en sentido contrario”, llegó a afirmar el líder conservador señalando el voto favorable del PSOE a que se tramite de la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo.

Feijóo quiso recalcar que “sin el compromiso de la amnistía no habría Gobierno ni habría empezado esta legislatura” y volvió a afirmar que “lo sabe” de primera mano porque fue la condición que también puso Junts encima de la mesa para una abstención en la investidura del candidato popular.

“El Estado se queda con un 44% de la subida del SMI”

Sobre el reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y lo sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% hasta los 1.134 euros, Feijóo se quejó de las “amenazas hacia la patronal” después de que el secretario de Estado de Empleo afimara que los empresarios “pagarían las consecuencias” de no estar dentro del pacto.

El líder del PP denunció que “casi la mitad del incremento del salario mínimo se lo queda el Estado” porque según los cálculos de su partido solo el 56% de esa subida va a parar a los trabajadores afectados. En torno a dos millones y medio de personas son beneficiarios del SMI en España, continuó Feijóo, para lanzar una propuesta que su grupo parlamentario llevará a las Cortes.

El objetivo de la reforma que plantean los conservadores implica el incremento de la exención del IRPF con la misma cantidad de incremento del salario mínimo para que “el cien por cien del SMI se lo lleve el trabajador”, continuó Feijóo. La idea sería elevar el límite excluido de retención de los 15.000 euros actuales hasta los 15.876. Eso permitiría según el área económico del PP que el 100% del SMI se lo quedan los trabajadores.