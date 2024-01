El expresidente del Gobierno de Aragón y líder del PSOE en la comunidad, Javier Lambán, ha protagonizado su primera intervención pública en este 2024 para marcar el rumbo de los socialistas en el nuevo año con la convocatoria de la Ejecutiva Regional con tres prioridades: "poner a trabajar" al Ejecutivo de Jorge Azcón; alertar de lo que puede ocultar el trasvase propuesto por la Generalitat para regar los campos del Priorat; y anunciar que no dimite y, por lo tanto, los plazos para su relevo al frente del partido se mantienen y siguen pendientes de las convocatorias de la Ejecutiva federal.

El líder de los socialistas aragoneses ha querido dejar un mensaje claro, que el Gobierno de Aragón capitaneado por Jorge Azcón "no gobierna", sino que se dedica a "hacerle la oposición al PSOE y a Pedro Sánchez", por lo que ha decidido no entrar a valorar "cuestiones de política nacional", que es por lo que ha criticado al actual presidente aragonés.

Los temores sobre el trasvase

Tan solo ha respondido a las preguntas vinculadas con el trasvase, "porque afectan al Estatuto de Autonomía y a todos los aragoneses", y ha evitado, eso sí, valorar los últimos acuerdos del PSOE con Junts y la votación de infarto de la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

"Tenemos que estudiar con detenimiento la propuesta de Cataluña porque me temo que esa operación que rondará los cien millones de euros para teóricamente una obra provisional, me temo que detrás puede haber una operación de mayor envergadura", ha expresado Lambán, que no ha querido concretar con detalle ese temor.

Con todo, ha defendido que su "impresión" es que esta propuesta de la Generalitat "no forma parte de ningún pacto", ya que no se ha hecho público como parte del acuerdo de investidura. Eso sí, Lambán ha destacado que todos los partidos hayan salido "en tromba" a posicionarse en contra. "Frente a cualquier intento de trasvase, esté pactado o no, el PSOE de Aragón se opondrá a ello", ha recalcado.

"Poner al Gobierno de Aragón a trabajar"

El líder de los socialistas aragoneses ha recalcado que, en este nuevo año, van a "poner a trabajar" al Gobierno aragonés.

"Desde el Pignatelli no se gobierna, se hace oposición al PSOE. Es una agencia de publicidad de quien ocupa la presidencia", ha insistido Lambán, que ha vuelto a recalcar que el PSOE no renuncia a sus grandes temas de la recta final de la legislatura pasada, como la propuesta para la sostenibilidad de la sanidad pública, la lucha contra los incendios, la expansión de los regadíos y un modelo energético propio.

Lo harán, ha dicho, a través de "todas las herramientas parlamentarias" a su alcance, esto es, con la petición de comparecencias de los consejeros y del presidente del Gobierno y con el registro de proposiciones no de ley.

El futuro del PSOE en Aragón

La primera Ejecutiva Regional del año en la sede de Conde Aranda ha dejado también un compromiso por parte de su secretario general de poner en marcha el partido para "ganar en 2027". Lambán ha reiterado que él no se presentará a la reelección, pero también ha vuelto a descartar presentar su dimisión como posible estrategia para anticipar su relevo.

"Los calendarios orgánicos los decide la Ejecutiva Federal y, para alterarlo, yo tendría que presentar mi dimisión, cosa que no voy a hacer", ha dejado claro.

"Vamos a revitalizar el partido, que los militantes recuperen la moral tras el varapalo de la derrota electoral", ha recalcado. Lo harán, ha anunciado, con distintos actos con la militancia con las que han sido, tradicionalmente, las banderas del PSOE, como la Memoria Democrática, el municipalismo del siglo XXI, la igualdad y el Estado autonómico.