El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi y no tendrá que volverse a someter a un juicio por la fundación de Bateragune, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España porque en su primer enjuciamiento había participado una magistrada cuya apariencia de imparcialidad se había cuestionado en un procedimiento anterior, informaron fuentes del alto tribunal a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Se trata del segundo día consecutivo en que el Constitucional anula una resolución del Supremo, que entendía necesario la repetición del juicio una vez que el anterior había sido anulado. La decisión se ha adaptado por siete votos frente a cuatro, aunque solo tres de los magistrados de sensibilidad conservadora harán un voto particular.

Lo curioso de lo ocurrido por poco habitual del pleno es que cuatro de los siete magistrados de sensibilidad progresista, Laura Díez Bueso, Inmaculada Montalbán, María Luisa Segoviano y Ramón Sáez Valcárcel, formularán un voto particular concurrente, porque discrepan de sus compañeros de la mayoría sobre los efectos que su sentencia tiene sobre los pronunciamientos anteriores del Supremo, aunque coinciden con ellos en que no debe repetirse el juicio por Bateragune al entenderlo cosa juzgada.

Las fuentes consultadas explican esta discrepancia en que la sentencia del Constitucional entra también a pronunciarse sobre la primera sentencia que dictó el Supremo sobre el caso Bateragune, que rebajó a Otegi su pena de 10 a 6 años y medio, porque considera que debió declarar el efecto de caso juzgada material en ese momento.

Lo extraño es que pese a ser cuatro los magistrados que formularán el voto concurrente frente al criterio de los otros tres de sensibilidad progresista no sea ese el que conste en la sentencia. Según distintas fuentes consultadas, la razón es que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que como tal es el encargado de dirigir los debates, ha considerado que no era necesario redactar una nueva resolución diferente de la propuesta que había llevado al pleno el magistrado Juan Carlos Campo, puesto que ya existía una amplia mayoría a favor de conceder el amparo a Otegi, que era lo relevante.

Lo habitual, no obstante, es que las sentencias reflejen el sentir mayoritario de los magistrados, que habría sido la posición mantenida por los que suscribirán el voto concurrente, al entender que no debían pronunciarse sobre la sentencia del caso Bateragune de 2012, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se había pronunciado con posterioridad a ella.

Entre otros argumentos, los magistrados que redactarán el voto concurrente esgrimieron que se trata de una declaración de efectos que tampoco había solicitado la representación de Otegi, lo que hacía innecesario incluirlo en la sentencia definitiva.

Pero en cualquier caso la mayoría del Constitucional coincide en que no era necesario celebrar un nuevo juicio contra el dirigente abertzale después de que el TEDH anulara el original, porque se vulneraría el principio del 'no bis in idem', que impide juzgar a una misma persona dos veces por los mismos hechos. El argumento del Supremo para defenderlo es que tras la anulación del tribunal europeo la creación de Bateragune, considerada una de las continuadoras de Batasuna, quedaría sin juzgar.