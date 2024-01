Rocío Monasterio salió de la ronda de portavoces convocada por Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol asegurando que estaban de acuerdo en crear “un frente común” entre ambas contra las políticas de Pedro Sánchez y la inmigración irregular. Sin embargo, en quien la presidenta de la Comunidad encontró un atisbo de colaboración fue en el socialista Juan Lobato. Ayuso rechaza la reunión propuesta por el delegado del Gobierno para tratar los asuntos de interés de ambas administraciones, pero aprovechó la reunión con el portavoz del PSOE en Madrid para pedirle ayuda y que interceda ante la ministra de Transición Ecológica por la gestión del agua y el acceso a la red eléctrica. Y Lobato aceptó.

El portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, vistió esta petición en su comparecencia posterior a las reuniones apuntando que pedían al portavoz socialista, "siendo diputado y senador" por Madrid, que "por una vez" se ponga "del lado del Gobierno de Madrid y defienda el interés de los madrileños". Mencionó primero las políticas fiscales, pero inmediatamente introdujo su ruego sobre "las cuestiones relacionadas con la cuestión del agua o las inversiones necesarias para ampliar la red de electricidad" en Madrid y que "de no producirse" va a producir "una merma" en la capacidad de captar inversiones" de la región.

Criterios "técnicos"

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional y del PSOE madrileño, Lobato accedió y se va a “interesar de nuevo” por ambos asuntos. "Insistiremos", señalan en la dirección de la federación socialista. Lobato busca tener un perfil propio dentro del partido. En el fondo no se aparta públicamente de las consignas y políticas de Ferraz y Moncloa, pero intenta desde que llegó a la Asamblea ofrecer la imagen de un político "útil" y acomodar su discurso al contexto madrileño aunque a veces parezca que se aparta de la ortodoxia de la dirección nacional. Ayer mismo, tras la reunión, desde la formación se explicaba que en estas rondas de contactos van con su lista de propuestas sabiendo que no todas van a salir adelante, pero con la idea de que algunas lleguen a buen puerto aunque las ejecute el PP: "Hay cosas sobre las que preferiríamos no tener que discutir, necesitamos sencillamente que se hagan y lleguen a los madrileños".

En este contexto y en su afán de explotar su imagen de interlocutor con los ministros es en el que Lobato se ha prestado a interceder ante Ribera y volver a preguntar por estas cuestiones, aunque distintas fuentes de la dirección advierten de que hasta ahora todo lo que les han dicho desde el Ministerio es que las decisiones se han tomado con criterios "técnicos" y no de "decisión" política.

Limitación de recursos, según Ayuso

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante los tribunales porque considera que el Plan Hidrográfico del Tajo limita la autonomía del Canal de Isabel II para gestionar los caudales y embalses de agua de la región. La presidenta acusó al Gobierno de querer que Madrid "se rinda por sed", aunque fuentes del sector privado apuntaron desde el primer momento que Ayuso levantaba la voz por motivos de proyección económica. El crecimiento y desarrollo de la región necesita agua. Lo mismo ocurre con la energía. La presidenta denunció este lunes que el ministerio de Teresa Ribera cercena el desarrollo económico de Madrid al no incluir en la ampliación del plan de transporte de energía proyectos que necesitan conectarse a la red eléctrica.

En el resto de los asuntos tratados en la reunión entre el portavoz socialista y la presidenta madrileña no parece que haya grandes encuentros. Lobato ha propuesto un pacto contra las violencias machistas en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional contesta que no es necesario y que ya se aplican políticas "para erradicar la violencia contra las mujeres" desde hace mucho tiempo en la región y que prueba de su compromiso con este asunto son "los minutos de silencio" cada vez que se produce un asesinato. Los socialistas detectan "falta de ambición" en otras propuestas realizadas sobre la red de transportes, vivienda o el cambio de modelo en las residencias de mayores, aunque creen que la Comunidad sí puede atender algunas de sus propuestas para impulsar la telasistencia en domicilio.

Vox, "frente común" contra Sánchez

A preguntas de los medios el PSOE aseguró que no se trató el tema de la inmigración en su reunión, cosa que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sí puso sobre la mesa según apuntó tras la convocatoria. La dirigente del partido ultraconservador aplaudió a Ayuso por "denunciar la inseguridad en las calles ligada a la inmigración ilegal", como hizo la presidenta por la mañana desde Alcalá de Henares al relatar las reyertas, "denuncias por agresiones sexuales" o "peleas" producidas o provocadas por los migrantes llegados desde Canarias y que han sido trasladados a este municipio madrileño de "tapadillo" por parte del Gobierno de la nación.

"Nos han llamado manipuladores y nos han insultado", lamentó Monasterio antes de regocijarse porque cree que Ayuso asume ahora su discurso sobre la inmigración: "Me alegro de que nos dé la razón". "No queremos inmigración ilegal. Queremos repatriar a todos los que están causando el terror, hay auténtico caos en Alcalá", dijo, apuntando a las posibilidades que ofrece la Ley de Extranjería para hacerlo, aunque fuentes jurídicas confirman a este medio lo que se lleva diciendo desde el Gobierno de Pedro Sánchez desde que pactó la cesión de las políticas migratorias a Junts, que la expulsión de los migrantes es solo competencia del Estado.

El portavoz no quiso entrar a valorar las propuestas de Vox sobre la inmigración, se limitó a repetir el mismo mensaje que Ayuso, que lo que hace falta es más información por parte del Gobierno central acerca de las personas que llegan a los municipios madrileños y determinar cuántos menores hay, y se limitó a mencionar "el tono constructivo" de ambos encuentros.