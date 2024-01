Dos grabaciones en poder de El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, confirman la veracidad de las anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que han convencido al juez Manuel García Castellón a citar como investigados al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del PP Francisco Martínez y al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino en la pieza separada número 36 de Tándem en la que se investigan las presiones contra el que fuera en 2013 y 2014 abogado de Luis Bárcenas, el exjuez Javier Gómez de Liaño.

En esta causa se trata de determinar, según especificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sí "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas [al extesorero del PP] Luis Bárcenas, imputado en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido".

En su último auto el instructor, haciendo suyo el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, resalta que en el sumario "constan diferentes anotaciones en las agendas" del comisario jubilado que hacen "expresa referencia a Javier Gómez de Liaño". Y que esos manuscritos podrían revelar, concluye el juez, "actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo con relación a eventuales pagos opacos recibidos del [preso rusogeorgiano Zakhar] Kalashov", mientras ejercía como letrado defensor de Luis Bárcenas en el caso Gurtel.

Francisco Martínez y Eugenio Pino

De estas actuaciones sobre Gómez de Liaño habría sido informado Francisco Martínez y Eugenio Pino, prosigue el auto del instructor, que al igual que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confiere veracidad a las anotaciones de las agendas de Villarejo.

Este periódico ha podido comprobar que estos manuscritos aluden a una conversación que mantuvieron el 22 de agosto de 2014 Villarejo y el entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, en el que el primero da cuenta a su interlocutor de sus maniobras en relación a la investigación sin aval judicial sobre Gómez de Liaño.

"De Suiza, de Liaño, voy a mirarlo, a ver si es verdad. ¿No te ha dicho si sacó algo [el inspector jefe José Ángel Fuentes] Gago de la visita? ¿Tú no te has enterado de la visita que le hizo a Kalashov? Y el otro, Halit [Sahitaj], que tú ya tienes la grabación, es el que está dolido: yo le mandé un abogado que tengo, satélite mío, con el que habla ahora, y es el que le ha dado los datos, y le he dicho, mándame los datos de esa cuenta de Suiza, y entonces ya hablaremos. Yo creo que Kalashov, como persona que sabe algo de las cuentas de Liaño, por lo menos no estatría mal que te hubiera enterado de esa visita, ¿no?", dice Villarejo, que se refiere a la supuesta visita que Fuentes Gago habría hecho a Kalashov en prisión; pero también a sus vínculos con un letrado que compareció de forma reciente en la Audiencia Nacional como testigo, y que aseguró que no sabía nada al respecto de las anotaciones del comisario.

Halit Sahitaj

El Periódico de España publicó el contenido de tres correos electrónicos en los que Villarejo daba instrucciones al mencionado letrado para relacionarse con el ciudadano serbiokosovar Halit Sahitaj, que habría ejercido como intermediario con Zakhar Kalashov, que en esos momentos estaba preso en España, y que había contratado en el pasado a Gómez de Liaño. Este alto mando policial pretendía obtener datos sobre pagos irregulares de Kalashov al exjuez, quien le había defendido en un juicio. Y todo a cambio de supuestos beneficios penitenciarios, según consta en otras grabaciones.

Este testigo negó en su declaración ante García Castellón haber recibido instrucciones de Villarejo para ponerse en contacto con Sahitaj y Kalashov. Este es el motivo por el que la defensa letrada del PSOE ha pedido de forma recientre al instructor que reclame los mensajes publicados por esta redacción, que están incluidos en el sumario de la conocida como 'Operación Prima' contra el crimen organizado que se investigó en un juzgado en Fuenlabrada (Madrid), y en la que fue detenido el ahora testigo, cuya declaración en la Audiencia Nacional está en entredicho.

La conversación entre Villarejo y Martínez también aporta veracidad a otras de las anotaciones incluidas por el juez en su auto. Así, en la hoja que se refiere al 28 de marzo de 2014 se puede leer: "Micro a G. Liaño. Operación Kalashov”. El 4 de abril de 2014 anotó “Kalas–Liaño”, y el 23 de abril de 2014 anotó “visita Kalasov y tema Liañ”.

Sergio Ríos Esgueva

El 4 de agosto de 2014 redactó “Sergi [en alusión al exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva, que colaboró en la Kitchen a cambio de dinero de los fondos reservados] dice que recibe dinero Liaño en Suiza”. El 21 de agosto, un día antes de la grabación en poder de este periódico Villarejo escribe nuevamente: "LB – Suiza– Harif – Pago a Liaño –visita Gago”.

La segunda grabación en poder de este periódico, de 17 de diciembre de 2014, evidencia que Villarejo informó al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, de sus actividades, sin aval judicial, para tratar de investigar si el abogado de Bárcenas había recibido dinero opaco en Suiza. Le dice que había mantenido una reunión con "un abogado que le iba a contar cosas de Gómez de Liaño, de la pasta que le pagaban fuera".

El auto de este viernes del juez, que se apoya en la investigación desarrollada por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, recuerda que en relación a Pino también "consta al menos una anotación que pondría de manifiesto cuando menos su conocimiento de algunas actuaciones llevadas a cabo sobre Javier Gómez de Liaño al tiempo en que actuaba como letrado defensor de Luis Bárcenas Gutiérrez en el conocido caso Gurtel. "El 24 de abril de 2014 anotó “Monse – LB – Haker – Rafa – Liaño”.