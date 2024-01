El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, se ha mostrado convencido de que pese al desacuerdo de este martes sobre la ley de amnistía en el Congreso por el voto contrario de JxCat, en las próximas semanas habrá un acuerdo con el PSOE respecto a esta ley. Con todo, Turull, en declaraciones a Rac-1, ha advertido de que "la que está redactada no la podemos votar a favor" y si no tira adelante la normativa caerá el apoyo de Junts al Gobierno. "No íbamos de farol y el PSOE lo sabía", ha detallado.

El dirigente independentista ha argumentado de que con el actual texto de la ley quedaría excluido el 'expresident' Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira. "Ha de ser para todos y de aplicación integral", ha insistido respecto a cómo debe ser la ley de amnistía. Turull ha insistido en su intención es "solucionar esto" pese al desencuentro de este martes. La voluntad de Junts, ha insistido es que la legislatura "pueda funcionar" y no caiga en los primeros meses. "Queremos sentarnos y arreglarlo", ha insistido. "Ellos estaban cabreados, igual que nosotros porque no se habían aceptado nuestras enmiendas", ha explicado respecto a la posición del PSOE. Turull ha hablado de la posibilidad de transaccionar enmiendas en la comisión de Justicia. Junts tumba la ley de amnistía para forzar otro mes de negociación con el PSOE El argumento del dirigente soberanista es que existen jueces que están intentando soslayar la ley y es necesario "blindar" el texto. Turull ha respondido al PSOE -que afea a los independentistas votar en contra de la mano del PP y Vox- que también los socialistas rechazaron las enmiendas de Junts junto a los populares y la ultraderecha. Las consecuencias para la legislatura En relación a los presupuestos del Estado, Turull ha avisado de que "el no acuerdo sacude los fundamentos de un acuerdo para la resolución del conflicto político, nosotros hemos cumplido". "Esto no funcionará por lo de que '[Junts] acabarán votando que sí porque si no viene la derecha'; es para resolver un conflicto político, y la base es la ley, y si la ley tiene grietas por todas partes no nos podemos plantear ni el siguiente paso", ha sentenciado.