El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, el soriano Ángel Hernández, ha sido detenido por, supuestamente, amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja en Soria, que además es agente de la Policía Nacional en dicha ciudad, según las informaciones facilitadas por la SER y el Diario el Mundo de Castilla y León y recogidas por Europa Press.

Según ha informado la Policía Nacional a los medios de comunicación, a las 23.30 horas de este lunes se recibió aviso en el 091 de una persona que aseguraba que un varón estaba dando golpes repetidos y gritos en la puerta de su domicilio.

Recibido el aviso, una patrulla de Policía Nacional se ha personado en el lugar y ha identificado a la persona, a la que ha trasladado a dependencias policiales, si bien matizan que el detenido precisó asistencia sanitaria "debido al estado de nervios en que se encontraba".

A primera hora de la mañana de este martes, el detenido se encontraba en dependencias policiales para prestar declaración.

Respuesta del partido

Tras conocerse el arresto, la viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha garantizado que el partido actuará de forma "contundente y coherente" de confirmarse la situación en la que se ha producido la detención.

"Me provoca, en caso de ser cierto, una profunda tristeza", ha señalado Patricia Gómez, quien ha asegurado que, de confirmarse los hechos, el PSOE "actuará de manera contundente y coherente". "El PSOE actuará como siempre hemos hecho con este tipo de actos pero permítame que espere a conocer los hechos, no me gustaría emitir una valoración sobre algo que no conozco", ha zanjado la viceportavoz.