La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido este martes contundente respecto a la polémica que acompaña al PP desde este pasado fin de semana, en el que fuentes de la dirección del partido reconocieron haber analizado durante 24 horas la propuesta de amnistía de Carles Puigdemont e insinuaron que estudiarían un indulto si el dirigente de Junts se sometiera primero a la justicia española y abjurara de la unilateralidad. Ayuso, tras haber mostrado el lunes su rotundo apoyo a Feijóo, hoy ha rechazado la posibilidad de perdonar las penas bajo ninguna circunstancia: “No hay que indultar nunca a nadie que haya cometido graves delitos”.

La dirigente madrileña repitió el lunes, como en otras ocasiones, que con Junts no va "a ningún lado", y solo apuntó que el indulto sería posible si se llegara a "un escenario Z" que queda aún muy lejos. Insistió a su vez en que no había giro alguno en la postura de Génova respecto al independentismo. Pero este martes su respuesta a los medios de comunicación matizaba incluso ese escenario. "Yo creo que no somos nosotros los que tendríamos que estar hablando de condonaciones, es la justicia española la que decide quién tiene que cumplir unas penas u otras", ha apuntado, para después rematar: "Eso de que nos pongamos los políticos a condonarnos deudas y penas me parece horroroso, así que no quiero entrar por ahí, es que yo no lo veo, no lo contemplo".