Ana Pontón: "Galicia puede dejar atrás 15 años en los que sanidad y educación fueron a peor"

Para Ana Pontón (Sarria, 1977), la adrenalina de una campaña en la que ha ido a más la protege del cansancio de dos semanas seguidas en las que apenas ha podido ver a su hija. Es la dirigente nacionalista que más éxito electoral ha cosechado en la historia, pero espera no sólo superar los 19 diputados en 2020, sino ser la primera presidenta de la Xunta. Ella confía en esa opción, pero no se moja cuando le preguntan si ha pensado en mudarse a Monte Pío, la residencia oficial de la Xunta. "No está en mis pensamientos", se ríe.

¿Por qué cree que habrá un cambio político en Galicia?

Siento en esta campaña que algo se está moviendo en este país, que hay un impulso para el cambio. Si toda la gente que quiere construir una Galicia mejor vota al BNG, el cambio será imparable y el PP pasará a la oposición.

¿Y si no lo hay?

Lo habrá. Si unimos ese voto por el cambio en el BNG, multiplicaremos y haremos historia con la primera mujer presidenta de la Xunta.

Dijo el otro día que eran unas elecciones cruciales. ¿Es su gran oportunidad después de la caída del bipartito en 2009?

Creo que es una gran oportunidad para que el país deje atrás 15 años de gobierno del PP_con un balance demoledor, tenemos peor sanidad, peor educación, hemos perdido más de 100.000 habitantes, la deuda pública se ha triplicado... Están jugando con el futuro de la próxima década. Y Galicia tiene que apostar por algo diferente porque si queremos resultados diferentes tenemos que hacer algo diferente.

¿Cuál sería su primera medida como presidenta?

Vamos a tomar muchas, pero, en primer lugar, rescatar la salud pública. Aprobaré un plan de rescate de la Atención Primaria dotado con 200 millones de euros con el objetivo de que al final de la legislatura el 25% del presupuesto sanitario sea para Atención Primaria. Lanzaremos un nuevo modelo donde haya más especialidades. Por ejemplo, el 30% de las consultas tienen que ver con salud mental. Si optamos por poner psicólogos en Primaria descongestionaremos el resto de consultas. También sucedería con la fisioterapia. También hay que ayudar a las familias, por eso también habrá libros de texto gratuitos y un aumento de recursos para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

¿Cómo solucionaría la falta de médicos que padece Galicia y otras comunidades, pero también países como Reino Unido?

El PP dijo que no había plazas MIR suficientes y en la última convocatoria quedaron muchas sin cubrir. ¿Por qué? Porque devaluaron tanto las condiciones en la Atención Primaria que muchos profesionales no quieren trabajar allí. Tenemos que ofrecer mejores condiciones.

El 60% de los combustibles que se consumen en Galicia son de origen fósil y para acometer la transición ecológica habría que reducir la dependencia y apostar por las renovables, pero usted critica la forma en que está creciendo el sector eólico. ¿Qué haría con los casi 2.000 megavatios autorizados que dependen de la Xunta?

La transición energética es un reto muy importante, pero en estos momentos se está reproduciendo un modelo en el que las eléctricas ganan y los gallegos pierden. Quiero cambiarlo. ¿Cómo? Exigiendo que se nos compense por los costes ambientales y sociales. Tenemos que tener la tarifa más barata y tenemos que luchar. Esto será una ventaja para las familias y las empresas. Y luego debemos tener una empresa eléctrica 100% pública, como Francia o los países nórdicos. En tercer lugar, debemos cambiar el modelo de desarrollo de las energías renovables y democratizar la producción. Apostamos por el autoconsumo y potenciar las comunidades energéticas. Para simplificar decimos eólica sí, pero no así.

¿Le gustaría que Galicia celebrara un referéndum de independencia?

Lo que me gustaría es que Galicia tuviera un trato igualitario y que tuviéramos capacidad para tomar decisiones en aspectos importantes de nuestro país, desde infraestructuras como la AP-9 o la AP-53 hasta puertos o aeropuertos, o necesidades energéticas. Eso es autogobierno y eso es lo que defendemos en el BNG. Una de las prioridades de esta legislatura será exigir un aumento de ese autogobierno. Llevamos 15 años sin nuevos poderes y también hay que poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de financiación, caducado desde 2014. Tener una mayor autonomía financiera es bueno para el país, por eso vamos a exigir que se incremente el porcentaje de ingresos transferidos a las comunidades.

Su campaña se centró en la difusión de su programa, centrándose en el compromiso con los servicios públicos, pero también con la emotividad, sus padres, su hija... Pero el momento más simbólico fue compartir escenario con Xosé Manuel Beiras, ilustrando la reconciliación del nacionalismo. ¿Qué significó?

Fue como volver a mi adolescencia, cuando vi por primera vez a Beiras en el instituto de Sarria. Sentí que las cosas estaban donde debían estar. Y el compromiso de Beiras y Martiño Noriega de apoyar al BNG indica que en momentos como este no podemos dejar pasar la oportunidad.

¿Cómo ve al PP de Rueda, que centró parte de la campaña en atacarle a usted?

Con evidente nerviosismo, apretaron el botón del pánico y cada día que pasa pierde votos.

¿Qué opina de que Feijóo llegase a valorar la opción de indultar a Puigdemont?

Que Feijóo diga una cosa y la contraria no me sorprende, lleva toda la vida haciéndolo. Y demuestra que cuando está en la oposición no tiene límites para erosionar a quien está en el Gobierno.

¿Cuáles serían sus principales reclamaciones al Gobierno Central si es presidenta?

La transferencia y gratuidad de la AP-9. Si se rescataron las radiales de Madrid, tenemos derecho a rescatar a los gallegos de esos peajes.