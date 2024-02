El Govern sugiere que el Gobierno podría indultar a los queden fuera de la amnistía

El bloqueo entre el PSOE y Junts en la negociación de la ley de amnistía alimenta desde hace días el debate sobre qué se puede hacer si la norma que finalmente se apruebe no consigue cubrir todas la causas vinculadas al 'procés'. En este tiempo ha vuelto a cobrar fuerza la figura del indulto como mecanismo para solucionar aquellos casos donde la amnistía no alcance o que puedan surgir más adelante.

El último en abordar este asunto ha sido el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano. Él ha sido el más claro de todos hasta la fecha asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez está "abierto a resolver por la vía de los indultos" la situación de aquellas personas que "no queden incluidas en la amnistía". Lo ha dicho este jueves en una entrevista en el programa 'Cafè d'Idees' de Ràdio 4 y La 2, donde ha defendido que la ley resolverá "el grueso" principal de los casos y que, para aquellos que no alcance, llegarán los indultos del Gobierno. "Lo sabe todo el mundo", ha zanjado.

Pero Campuzano no es el primero en abonar esta teoría. El padre de la idea, o como mínimo el primero en mencionarla, fue el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. A principios de mes, en una entrevista en el diari Ara, ya expuso que, si la amnistía fallaba en algunos casos -como por ejemplo el del Tsunami Democràtic-, siempre quedarían los indultos como "escudo final".

La propuesta de Asens es una forma de intentar convencer a Junts que vote la norma sin más demora y, si la amnistía falla para algunos condenados, ya se recurrirá a la medida de gracia. También habló de nuevos indultos el viceconseller del Govern, Sergi Sabrià, aunque él no los quiso vincular a la amnistía, sino a futuras causas de "represión" que desde la justicia tenga la tentación de "inventarse".

Los tres actores implicados en la negociación, el PSOE, Junts y ERC, no quieren hablar abiertamente de la cuestión. Sería tanto como admitir en público que tiene un plan b por si la amnistía no surte el efecto que buscan. Y el manual de negociación dice que no hay que hablar en público del plan B si aún tienes esperanzas de que funcione el plan óptimo, el a.

"No nos molesta hablar de indultos"

Preguntada este jueves por la cuestión, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, no ha querido abordar la vía de los indultos, pero tampoco la ha descartado. En una comparecencia desde el Parlament ha defendido que lo "urgente" es aprobar la ley para que pueda empezar a implementarse lo antes posible. "Todo lo que haya que venir después, ya lo trabajaremos, pero la piedra angular es la ley de amnistía", ha dicho.

Sin embargo, sí que ha querido defender el mecanismo del indulto aunque sea en términos generales, entre otras cosas, porque ERC los negoció con Sánchez para los líderes del 'procés' encarcelados por el 1-O. "No nos molesta hablar de indultos porque fuimos favorables a los indultos cuando llegaron y entonces todo el mundo los criminalizaba. Fueron el primer paso" para la desjudicialización, ha reivindicado.

Sánchez y Feijóo

Uno de los problemas que tiene hablar de indultos, sobre todo desde el punto de vista del Gobierno, es el desgaste que le suponen a Sánchez a ojos de una parte de la opinión pública. Cuando se aprobaron en 2021 los de los líderes del 'procés', la presión de la derecha se disparó.

Sin embargo, esta vez la Moncloa tiene una carta nueva y favorable en la partida. Los indultos ya no son solo una cuestión que ampare el independentismo o el PSOE. Ahora incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado este término. El fin de semana pasado transcendió que él mismo contemplaría un indulto condicionado para situaciones como la de Carles Puigdemont. Hablar de indultos vuelve estar en el orden del día.