Alfonso Rueda: "El objetivo son 38 escaños para gobernar y creo que tendremos más"

Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta -que tomó el relevo de Alberto Núñez Feijóo cuando este se marchó a Madrid-, afronta sus primeras elecciones como líder del PP en Galicia. Ahora tiene el reto de continuar con el récord logrado por su antecesor, que obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas.

¿Se arrepiente de no haber ido al debate de TVE? Dejó durante una hora a BNG y PSOE en prime time para escenificar lo que todos saben, que habrá pacto si el PP no consigue la mayoría absoluta.

Mire, tuve un enfoque muy claro en los debates desde el principio. Creo que tenía que haber un debate entre los diferentes candidatos, que sí lo tuvimos, y luego tenía que haber otro debate entre las dos opciones: una, la del PP, y la otra, un multipartito de izquierdas que tenía que designar un representante para debatir, pero que no pudo por parte de quienes luego pretenden ejercer en un gobierno.

Pero está claro que si el PP no llega, BNG y PSOE se aliarán y en el debate podría haber alguien que incidiera en las contradicciones y profundizara en ellas.

Creo que durante la campaña las contradicciones son tan claras que se hicieron aún más evidentes en la actitud de los dos de no querer enfrentarse en absoluto. Y además hay otra cosa: la convicción del candidato socialista de que está cayendo y que será simplemente una muleta, un comodín de un gobierno nacionalista. Creo que es triste, aunque diga públicamente que él también quiere ser presidente.

¿Cómo ve el resultado final? ¿Más ajustado de lo previsto inicialmente? ¿Está usted luchando con la posibilidad de ser desalojado de San Caetano?

No, nuestro objetivo es la mayoría necesaria para gobernar, que son 38 escaños, y mi sensación es que estamos en 38 ó más. Todo el mundo aprieta al final, pero yo estoy tranquilo sabiendo que tengo que trabajar, eso sí, hasta el último momento.

¿Cuáles serían sus tres primeras acciones de gobierno en caso de que repita el liderazgo de la Xunta?

Tenemos hasta 15 acciones para hacer en los primeros días y creo que esa es una diferencia fundamental. En el mes de septiembre las inscripciones universitarias empiezan a ser gratuitas para las personas que aprueben; poner en marcha las primeras promociones de vivienda pública, y seguir avanzando en algo en lo que somos pioneros que es la vacunación y los cribados.

Después de 15 años de gobierno del Partido Popular, ¿cómo se evita el agotamiento? ¿Cómo reinventar una gestión con prácticamente mismo equipo y programa?

Tenemos 872 medidas en el programa electoral y muchas de ellas son novedades. Nos tomamos muy en serio el programa electoral y, si funciona bien, perseveraremos para que funcione aún mejor. Somos muy ambiciosos. Cuando la mayoría de las encuestas coinciden en que algo tan difícil como volver a tener mayoría absoluta es muy posible, contrariamente a los mantras de la izquierda, eso da confianza.

Al principio de campaña usted dijo que iba a estar pensando en Galicia, sin replicar el enfrentamiento de la política nacional, pero el tiro ya se fue desviando...

Somos una parte de España donde hay un presidente del Gobierno que está teniendo una actitud de muchas cesiones a un determinado territorio que perjudica claramente a otros. Hay que contarlo. El PSOE estaría muy cómodo trasladando el modelo de relación que tiene aquí con Cataluña a Galicia con el BNG.

Con tantos dirigentes del PP nacional, parece precisamente una campaña nacional.

Hacemos una campaña muy cerca del territorio, eso significa estar en muchos lugares. Galicia es muy grande y esa presencia para mí es imposible en 15 días, porque también está el trabajo como presidente de la Xunta. Le pedí a Feijóo que me echara una mano y va exactamente donde le pedimos sin discusión ni comentario. Al igual que Rajoy, aunque un poco menos, están haciendo un trabajo complementario a mi campaña.

¿Cómo afecta la revelación de que Feijóo estudió la amnistía y que incluso se había abierto a conceder un indulto condicionado?

Todo lo que la izquierda intentó amplificar, azuzar y convertir en tema hasta el último día de campaña, Feijóo ya lo ha aclarado bien. Explicó, al parecer, que era algo que consideró y descartó. Fue categórico y lo dejó claro. Me pregunta si ese tema tendrá un impacto... Estoy seguro de que no. Pero la gente tiene que saber que la amnistía es desigualdad jurídica, territorial y económica. Nos afecta todo, pero la desigualdad económica, sobre todo, porque esas transferencias que se están haciendo a esos territorios se deberían haber discutido antes con todas las comunidades autónomas, y son recursos que ya no van a venir a Galicia.