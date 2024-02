Visita a la empresa de Zaragoza clave en el caso Koldo: "No suele venir nadie por aquí. La última vez fue hace un mes"

El Edificio Aida de Zaragoza es un importante centro empresarial de Zaragoza. Por sus nueve plantas se reparten empresas de todo tipo, desde constructoras a consultoras, despachos de abogados o el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). De las 69 oficinas que tiene disponibles, tan solo dos están sin ocupar. Podrían ser tres en la práctica si se contara a Soluciones de Gestión y Ayudas a Empresas SL, la empresa con sede social en la capital aragonesa y clave en el caso Koldo, en el que un asesor y escolta del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha sido detenido por una presunta trama de 'mordidas' en contratos de compra de mascarillas en 2020. Nadie sabe nada de esta compañía con nombre poco original que cada vez se parece más a un fantasma, aunque no responde al prototipo de empresa pantalla, pues cuenta con una página web y es fácil de encontrar en el directorio de oficinas de la capital aragonesa.

"Alguna vez he visto pasar a alguien, pero no lo sabría identificar... Trabajamos con las puertas abiertas cuando hace calor y alguna vez sí ha entrado alguien", relata una trabajadora de la oficina de Eulen Flexiplan, una empresa de trabajo temporal que tiene su oficina justo en frente de Soluciones de Gestión. ¿Un hombre? ¿Una mujer? "Sí, un hombre sí que era, pero no podría decir más. La última vez que apareció sería hace tres semanas o un mes", continúa.

La oficina de la empresa tiene un letrero que da la bienvenida a sus instalaciones. Nadie responde al llamar a la puerta. Tampoco al timbre o al teléfono. "Nosotros no los hemos visto nunca. Antes estábamos en la planta siete, pero desde que nos bajamos no hemos coincidido con nadie", cuenta otra empleada de la oficina de Polux Solutions, que en este caso hace pared con pared con la oficina de Soluciones de Gestión. Menos saben todavía en otras plantas del edificio o en la recepción, donde no dejan constancia o concreciones sobre los titulares de esta empresa. Sin embargo, la compañía se cambió de sede hace algo más de dos años, pues antes se ubicaban en la avenida César Augusto, cercana a la localización actual.

Esta empresa con sede en Zaragoza logró en 2020 contratos de la Administración central por al menos de 40,1 millones de euros, según la denuncia inicial presentada por el Partido Popular, que aceptó la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la detención este martes del hombre de confianza de Ábalos. Su administrador único es Daniel Sierra Monedero, que se convirtió en el administrador único de la compañía en julio de 2021, meses después de la adjudicación de los contratos, aunque ya era apoderado desde octubre de 2020. Este diario se ha puesto en contacto con diversas fuentes del ámbito empresarial y socioeconómico aragonés, que aseguran en todos los casos desconocer los nombres vinculados a la compañía e incluso el de la propia empresa.

Koldo García Izaguirre

El PP presentó en su día ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que ha dado lugar a estas diligencias, en las que se señalaban varios contratos sospechosos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que son los que ahora se están analizando en sede judicial.

Los dos primeros contratos, con fecha del 21 y el 27 de marzo de 2020, fueron adjudicados por órganos dependientes del ministerio liderado por Ábalos. El primero, para obtener mascarillas profilácticas y firmado por el Organismo público de Puertos del Estado por un valor de 24,2 millones euros; el segundo, por Adif para 5 millones de mascarillas FFP2 por otros 12,5 millones.

Ambos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa. Días después, y por el mismo procedimiento, la empresa de la que habría sido nexo de conexión el asesor del ministro Koldo García Izaguirre logró un contrato con el Ministerio del Interior, por otros 3,4 millones.

Según los 'populares', la elección del proveedor por el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska se hizo por mediación de Transportes, lo que podría denotar "algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes. Las mismas recomendaciones dieron lugar a posteriores contratos de esta empresa con las administraciones autonómicas en Canarias y Baleares. El Periódico de España, de Prensa Ibérica, se ha dirigido a los responsables de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que no han respondido las preguntas de esta redacción sobre los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes.

Además, según ha desvelado El Periódico de España, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL mantenía en plena pandemia una deuda con Hacienda de 269.989 euros por el Impuesto sobre Sociedades de los años 2012, 2013 y 2014, según especifica un auto de 29 de junio de 2023, al que ha tenido acceso el diario.