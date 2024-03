'Fact-checking': Armengol falsea los contactos de su Govern con la trama de Koldo

Francina Armengol ha incurrido en numerosas contradicciones con la realidad, al describir los tratos de su Govern con la trama de Koldo investigada por la Audiencia Nacional. En el caso de Balears, la adjudicación se agrava por el carácter fraudulento del género adquirido. Además de falsear el expediente, la expresidenta del Govern no fue capaz de indicar durante media hora quién se puso en contacto para recomendar la adjudicación o para presionar a favor de los investigados. Ni siquiera nombró al ministerio de Fomento ni a Ábalos. Algunos de los olvidos o imprecisiones:

1- "No teníamos mascarillas". Nunca se ha utilizado ni una mascarilla del millón y medio compradas a Koldo, que todavía hoy se pudren caducadas en un almacén.

2- "Se ponía en contacto (a las ofertas) con el Servicio de Salud, que decidía técnicamente". Los servicios de salud de comunidades socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha rechazaron explícitamente a la trama de Koldo, a menudo con la observación explícita de que "olía mal". Tuvieron mejor olfato que Balears, donde la Guardia Civil afirma que la adjudicación fue "preconcedida".

3- "Todos competían contra todos". Esta lucha feroz no impidió que las comunidades citadas y otras comoAsturias frenaran a Koldo. Solo Balears y Canarias negociaran con la trama presuntamente corrupta.

4- "Llamaban a muchas personas del Gobierno, (lo hacían) diferentes nombres". Armengol no precisó el contacto con Fomento ni en su intervención ni ante tres preguntas reiterativas de los periodistas. De hecho, huye del atril a la tercera, con la excusa de otras labores. Aragón aclaró sin problemas que el intermediario fue el propio Koldo, que además advirtió que si no compraban, vendería el producto inservible a Balears. Así ocurrió

5.- "Nadie nos pidió ni coaccionó para que contratáramos, ni para que renunciáramos a reclamar ese dinero". Dado que compraron y que renunciaron, tal vez no era necesario ejercer presión sobre el Govern balear.

6- "¿Quién se ponía en contacto (con los proveedores)? El Servicio de Salud". Según el expediente administrativo, es la trama de Koldo la que establece el vínculo, según el plan que el propio intermediario había vaticinado a la comunidad de Aragón. Anuncian a Balears que tienen un avión volando de Shenzen a Madrid, con el millón y medio de mascarillas fraudulentas.

7- "Mi Govern compró legalmente, todos los contratos están hechos e intervenidos". No existe un contrato ni a posteriori, como obliga la legislación de emergencias según el sumario, nadie lo creyó necesario y la Guardia Civil lo considera asombroso en sus análisis. La nula calidad de las mascarillas fue ocultada a los mecanismos de control. Tampoco se informó a los responsables de fondos europeos. La descalificación de las mascarillas no figura en el expediente que se entregó a la Guardia Civil dentro de la causa.

8- Al analizar las mascarillas, se le habría indicado al Govern que "no es que sean fake, pero que filtran como mascarillas quirúrgicas". Esta recalificación inventada ahora por la farmacéutica Armengol no figura en las indicaciones del Ministerio de Trabajo, que se limita a detectar que el material está muy por debajo de las cualidades exigidas a FFP2. SegúnHacienda, el Govern no podía en todo caso adquirir mascarillas quirúrgicas, que exigen acreditación ajena a la trama de Koldo. La presidenta del Congreso omite también que el fraude no detuvo los pagos, a diferencia deCanarias que suspendió de inmediato el abono de las mascarillas defectuosas. de hecho, las mascarillas no fueron destinadas a otro uso, sino retiradas. El Govern no informó nunca del fraude, otros departamentos del ejecutivo balear gestionados por Podemos divulgaron la inutilización de material que no reunía los requisitos.

Agencia ATLAS | Foto: David Castro

9- El Govern habría estimado de inmediato "qué diferencia de precio hay con las quirúrgicas". También es falso. La muy discutible recalificación como quirúrgicas solo aparece en julio de 2023, tres años largos después de la adquisición. Con anterioridad, el director general del Servicio deSalud no se atrevió a calificarlas como tales.

10- Armengol falsea también una "reclamación" o reintegro del dinero que no se produjo. Asegura que se pide la cantidad en marzo de 2023, tres años después, cuando se trata solo de un escrito abstracto bajo la figura de "Apercibimiento"sobre el "Incumplimiento", que remite a un nebuloso "se procederá a tomar a las medidas oportunas". No habla de dinero ni de mascarillas quirúrgicas.

11- "La reclamación se formaliza en julio". Falso, además de incompleto. Se trata solo de una "Propuesta de inicio de resolución parcial" firmada por el mismo alto cargo que hablaba de un envío "satisfactorio" y "sin incidencias", promocionando los productos de Koldo a otros contratistas. Se firma apresuradamente un día antes de la toma de poder de Marga Prohens, tal vez como protección ante iniciativas legales. ¿Se hubiera suscrito en tan señalada fecha de haber continuado el Govern de Armengol en el poder?

12- "Ni sale nada en el sumario, ni absolutamente nada de nada" sobre Armengol o personas de su Govern. En realidad, tanto la Guardia Civil como el fiscal, el juez o la Agencia Tributaria conceden una atención especial a las peculiaridades del contrato de Armengol con la trama, y a las reticencias para reclamar. Por todas, el diagrama de flujo del dinero de la Guardia Civil que coloca en un vértice al Servicio deSalud de la hoy presidenta del Congreso y que canaliza 110 mil euros de los 3,7 millones pagados por Balears a un amigo íntimo de Koldo. El receptor final se halla también imputado, el asesor de Ábalos lo define como "cariño mío".

13- En el golpe de efecto final, Armengol exige al PP "que explique el expediente de caducidad". En realidad, el PSOE le asestó el golpe de muerte a una posible reclamación, los populares estériles solo han firmado la secuela. Nadie espera recuperar ni un solo euro de los 3,7 millones.