Salvador Illa rechaza los debates fuera de Cataluña y sin la mayoría de candidatos

Ni debates que no se organicen en Cataluña ni que sean en formato cara a cara o con solo tres candidatos. El líder del PSC, Salvador Illa, ha dado un sonoro portazo a la propuesta lanzada por el president Pere Aragonès para confrontar dialécticamente con él y con el cabeza de lista de Junts, Carles Puigdemont, aunque tenga que ser fuera del Estado. A los socialistas les ha bastado con un comunicado para dejar claro que no están dispuestos a participar en debates en los que no participen la mayoría de los número de uno en las elecciones del 12 de mayo.

Tres son las condiciones que han fijado desde el PSC: que estén organizados en Cataluña por medios de comunicación, instituciones, organizaciones o agentes de la sociedad civil, que cuenten con la presencia de la mayoría de candidatos de los partidos que tienen en estos momentos representación en el Parlament y esté garantizada la difusión, ya sea por canales televisivos, radiofónicos o digitales.

El argumento esgrimido por la viceprimera secretaria y directora de campaña del PSC, Lluïsa Moret, que es además la número dos de Illa en el partido, es que el contraste de propuestas y programas electorales debe hacerse respetando "al máximo la pluralidad" del Parlament. También que estos debates tienen que protagonizarlos los cabeza de lista porque la ciudadanía "tiene derecho a conocer de primera mano los planteamientos" de los aspirantes a la presidencia de la Generalitat.