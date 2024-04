El PSC pide claridad al resto de partidos contra los "discursos de odio" de Vox y Aliança Catalana

El líder del PSC, Salvador Illa, presume de tener abierta la vía de pactos a izquierda y a derecha, dentro y fuera del independentismo. Defiende que no impone vetos para pactar tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, salvo uno: la extrema derecha. Este miércoles ha pedido "claridad" a todas las fuerzas políticas para que verbalicen que no piensan pactar ni con Vox ni con Aliança Catalana, un mensaje que se dirige especialmente a Junts, puesto que ERC ya los ha excluido de su esquema de alianzas.

"Mi planteamiento es de apertura, pero tiene una línea clara contra los discursos de odio que en Cataluña articulan dos formaciones políticas: Vox y Sílvia Orriols", ha espetado. No se ha referido explícitamente a Carles Puigdemont ni a Junts y ha evitado interpelarlo directamente, pero ha pedido a todas las formaciones no hacer "ninguna concesión". Los posconvergentes no han rechazado públicamente la posibilidad de alcanzar acuerdos con el partido de la alcaldesa de Ripoll si logra entrar en el Parlament. ERC ya les ha lanzado a sus exsocios algún dardo en este sentido y ahora Illa, implícitamente, también hurga en esta indefinición. De hecho, la semana pasada el PSC propuso a sus contrincantes políticos que se firmara un compromiso de no pactar con Aliança Catalana.

"Cataluña se ha construido a base de acoger e integrar a personas que vienen de lugares distintos, esta es nuestra historia y eso ha enriquecido la sociedad catalana", ha defendido precisamente a escasos metros de una exposición sobre el periodista y escritor Paco Candel en la sede de Comisiones Obreras. Allí, Illa se ha reunido con el secretario general del sindicato en Cataluña, Javier Pacheco, quien ha pedido el voto por los partidos de izquierdas. Sin embargo, ha esquivado pronunciarse sobre qué pactos deben producirse después. "Lo que no queremos es un programa electoral de legislatura que vaya en contra de los trabajadores", se ha limitado a decir.

El líder del PSC no ha cerrado la puerta a pactar con Junts. De hecho, ha recordado que ya ha tejido acuerdos con los posconvergentes en el Parlament en algunas materias, como la renovación de los órganos estatutarios y la ley para blindar el catalán en la escuela. Sí que ha subrayado que, de partida, su planteamiento es "socialdemócrata y de izquierdas". Illa desgranará su proyecto para Cataluña en una conferencia este jueves en las Drassanes en la que los socialistas esperan una nutrida presencia de representantes de la sociedad civil. Explicará, ha avanzado este miércoles, cuál es el "esquema del programa" que quiere llevar al Govern si es presidente, discurso en el que hará referencia también al sistema de financiación, aunque sin entrar en la letra pequeña de cómo debe ser el modelo que dote de más recursos a Cataluña.