La Autoridad Fiscal detecta una caída de la inversión en Defensa en 2023

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha detectado en 2023 una caída de la inversión en Defensa de unos 2.000 millones de euros respecto a 2022 (en términos de Contabilidad Nacional), de modo que quedó situada en el entorno del 1% del PIB. Esta circunstancia lleva al organismo a anticipar una mayor presión sobre el conjunto del gasto público en 2024 y en los próximos años, dado el compromiso de España con la OTAN de llevar el gasto en Defensa al 2% del PIB en 2029.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha presentado este jueves el preceptivo 'Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024' y en ese marco ha subrayado que, en sus previsiones para este ejercicio, el organismo ha tomado como supuesto de base que las entregas militares se recuperarán hasta niveles similares a los alcanzados en 2022 (1,1% del PIB). De cara a los próximos, y a efectos de estimación presupuestaria, la Airef parte del supuesto de que el gasto en Defensa iría creciendo de forma lineal hasta alcanzar el 1,3% del PIB en 2026 (según lo comunicado por el propio Gobierno a Bruselas) y el 2% en 2029.

Desde la Airef se ha explicado que, en realidad, en términos presupuestarios, el gasto en Defensa subió en 2023 hasta el entorno de los 4.700 millones (desde 3.990 millones en 2022). Sin embargo, no fue así en términos de Contablidad Nacional. La razón es que, en términos presupuestarios, el dato incluye, por ejemplo, pagos atrasados de ejercicios anteriores y no sirve como indicador para medir la inversión de ese ejercicio en Defensa. No es así, si el gasto se mide en términos de Contabilidad Nacional.

"Según las normas de contabilidad nacional, las entregas de armamento y sistemas de apoyo se registran como empleos en el momento de su puesta a disposición del Ministerio de Defensa con independencia del momento de ejecución presupuestaria", se aclara en el 'Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024' presentado este jueves. El informe detecta que "los datos de cierre de 2023 han presentado una caída de la inversión por entregas militares vinculadas a los programas de modernización de la Defensa en términos de Contabilidad Nacional respecto a 2022 frente al incremento previsto por la AIReF en el informe de octubre".

Así, desde el punto de vista de Contabilidad Nacional, la entrega de armamento y sistemas de apoyo en 2023 por una parte se situó casi 2.000 millones por debajo de la de 2022; por otra parte, resultó entre 2.500 y 3.000 millones más baja de lo que hubiera exigido avanzar desde el 1% del PIB de 2022 al 1,1% en 2023.