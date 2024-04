El PSE recrudece su tono contra el candidato de Bildu por no condenar a ETA: "Es un absoluto cobarde"

La campaña electoral en Euskadi comienza muy poco a poco a coger temperatura, pero ya en la recta final, a cinco días de la cita con las urnas y con unas encuestas con el viento de cola para EH Bildu todos los partidos buscan reafirmarse y fijar posición con más dureza para frenar a la izquierda abertzale. Este martes por la mañana lo ha hecho el candidato del PSE, Eneko Andueza, que ha subido un grado su ya de por sí discurso contrario a cualquier cesión a EH Bildu y se ha lanzado a por su candidato, Pello Otxandiano: "Es un absoluto cobarde".

Esta afirmación viene a confirmar todo lo que Andueza ha ido señalando durante los diez días previos de campaña, su negativa a que se pueda atisbar siquiera un acuerdo entre su formación y la de Bildu porque el pasado aún ronda a esta formación sin que haya hecho los deberes. En una entrevista en la Cadena Ser, el candidato socialista respondía así a otra previa que Otxandiano realizó la noche anterior en la que no quiso responder si ETA es un grupo terrorista. Los rodeos del candidato abertzale para responder a esta cuestión, asunto que la izquierda abertzale rehúye, ha provocado esta reacción de Andueza, que afirma que cuando en esta formación que está al borde de ganar las próximas elecciones habla del grupo terrorista "solo dice la verdad" cuando afirman que "ha dejado de matar".

El candidato de EH Bildu se limitó a decir que la sociedad vasca está hoy mejor y que su formación tiene una "posición muy buena para abordar el ejercicio de construcción de una memoria plural y colectiva que permita reconocer a las víctimas". "No solo demuestra su cobardía sino una bajeza moral", señala el aspirante socialista en relación con estas palabras y su falta de cercanía a las víctimas de ETA. "Después de lo que dijo ayer Otxandiano", Andueza se reafirma con que no pactará con su formación: Ahora "muchísimo más y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros".

Y desliga esta falta de acuerdo en el País Vascocon lo que su formación hace en el Congreso de los Diputados, donde los acuerdos han sido constantes con la formación abertzale para sacar adelante distintas iniciativas. En su opinión, los acuerdos "con esa gente" permiten al PSOE "subir pensiones, ofrecer mejores condiciones a los becarios, subir el salario mínimo interprofesional... "Conseguimos cosas para que la gente tenga cosas y eso está bien, una cosa no está reñida con la otra. Esto hace posible que la gente tenga mejor calidad de vida".

Pactos de gobierno

Por último, la eterna duda que muestran en público hacia el PNV, con quien llevan años gobernando y con quien todo apunta que volverán a pactar si los números salen. El PNV también está jugando a incrementar el miedo a Bildu, no tanto por una cuestión identitaria sino por sus políticas económicas y por ser el partido "de la imposición", como repite Imanol Pradales en sus mítines. "Hasta el último minuto hay partido", insiste por su lado Andoni Ortuzar a los suyos para que no se dejen un solo voto por el camino. Todos los votos serán necesarios para quedar por delante de EH Bildu pero aún así será imprescindible el apoyo del PSE para gobernar porque ninguno obtendrá mayoría absoluta según las encuestas.

El PNV ha sido capaz de pactar con Bildu en el pasado, insiste Andueza, y por eso no termina de fiarse de ellos. Lo hicieron con el Pacto de Lizarra, con el Plan Ibarretxe y con la ponencia sobre el autogobierno en el parlamento vasco, "¿por qué no van a ponerse de acuerdo ahora?", se repite el candidato socialista, que asegura que no tienen de momento ningún acuerdo con el PNV para después de las elecciones. Eso se cerrará después de ver los resultados del próximo domingo.