El PSOE pacta con sus socios citar a Ábalos en la comisión de las mascarillas y excluye a Feijóo

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparecerá finalmente en la comisión de investigación sobre los contratos de las administraciones en pandemia. El PSOE lo había excluido de su lista de comparecientes, a pesar de que dirigía el ministerio que fue el epicentro de la supuesta trama investigada en el caso Koldo, pero esto lunes fuentes de Ferraz ya abrían la puerta a pactar con sus socios que fuese citado. Finalmente, así ha sido, según fuentes parlamentarias socialistas, como fruto de un acuerdo de lista con ERC y EH Bildu. Tanto republicanos como abertzales habían propuesto el nombre del exministro. La reunión de la comisión de investigación, celebrada a puerta cerrada este martes, ratificará tanto la lista acordada como los trabajos y el calendario temporal, que se extenderá durante cuatro meses a la espera de decidir o no una ampliación.

Los socialistas han pactado todos los nombres que propusieron sus socios en la negociación para una lista única, a excepción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Con todo, el acuerdo es volver a debatir sobre su inclusión más adelante, según trasladan fuentes parlamentarias tanto del PSOE como de las formaciones con las que han llegado al acuerdo. En la lista acordada de comparecientes se han incluido también a los representantes de agencias de transparencia y control público que reclamaban desde EH Bildu para interesarse sobre cómo generar instrumentos de supervisión y asegurar la transparencia y la “correcta utilización de los recursos públicos”.

Los socialistas apostaban en un principio por una lista más técnica que política, pero finalmente optaron por incluir nombres como los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. Presidentes del PP que se compensan con otros nombres socialistas como el de Salvador Illa, exministro de Sanidad, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares durante la pandemia, Francina Armengol.

El PSOE bloqueó la citación de Alberto Núñez Feijóo con el objeto de mantener abierta la posibilidad de que comparezca en otro momento. Al presidente del PP y presidente de Xunta durante etapa investigada, los socialistas consideran así que es posible citarlo en una segunda fase de los trabajos. “No tenemos ningún problema con ningún nombre”, remarcaba este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña. Tras ello, argumentaba que “queremos ver y escuchar a muchos de los comparecientes antes de ampliar, si es necesario, la llamada a más personas”, insistiendo en que la lista del PSOE está abierta a cambios.

El PP tampoco ha optado por llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado. Los populares incluso llegaron a referirse al caso Koldo como “caso Sánchez”.

Pareja de Ayuso

Tanto populares como socialistas han rechazado que exista un pacto implícito para no citar a Sánchez o Feijóo, así como al círculo cercano y familiares de políticos en los que están poniendo el foco. La pareja de Ayuso en el caso del PSOE y la esposa del presidente del Gobierno, en el caso de los populares.

"No, rotundamente no, respondía Sánchez desde Oslo (Noruega) el pasado viernes a las preguntas sobre si hay algún pacto de no agresión para evitar llamar a los dos líderes nacionales y a familiares de dirigentes a esas comisiones. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía a la misma pregunta que “no hay ningún tipo de acuerdo”.