DIRECTO | Todo sobre la posible renuncia de Pedro Sánchez tras "el ataque" a su mujer : últimas noticias y reacciones

Habla Ortuzar

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, espera que presidente del Gobierno Pedro Sánchez tome la decisión de dimitir o no cuanto antes, porque no hacen falta cuatro días para ello, y ha advertido del "daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español" que supone estar en la actual situación hasta el día 29. A su juicio, lo de Sánchez no es "una pose" y considera que "probablemente está muy afectado" en lo personal, y ha dicho que la solución menos lesiva sería ir a una moción de confianza. Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la cancelación de Sánchez de su agenda para reflexionar si le merece la pena continuar al frente del Ejecutivo tras la investigación por parte de un juzgado de Madrid a su esposa, Begoña Gómez, después de una denuncia de la organización Manos Limpias. El presidente anunciará el próximo lunes su decisión.