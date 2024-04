Ortuzar pide cambios en el sistema judicial y apunta a una cuestión de confianza como salida "más sencilla"

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, pide una revisión del sistema judicial tras conocer la carta de reflexión de Pedro Sánchez. “Esto es una barbaridad, es un dislate pero hay que darle la vuelta”, ha declarado esta mañana respecto al hecho de que la política quede paralizada solo por una denuncia. “Hace falta una reflexión profunda, hay que atajar la corrupción" y ser "inflexible con las conductas impropias, pero no puede ser que te pare la política un sindicato de la ultra derecha por simplemente meter una denuncia”, ha explicado.

Para Ortuzar, según ha analizado en una entrevista en Onda Vasca, “con la irrupción de nuevos partidos, ahora a punto de desaparecer, se instaló un cambio en la percepción de las cosas, todo el mundo era sospechoso y culpable hasta que no demostrara su inocencia (...) y es lo contrario". El dirigente vasco critica que “se hicieron cambios y nadie levantó la mano para que cualquier denuncia, por floja que fuera, iniciara una investigación”. Su conclusión ahora es que no se puede criticar al juez porque "casi no tiene margen" para hacer otra cosa que admitir la denuncia e iniciar el proceso, pero que “las leyes tienen que ser más justas de lo que son con la política”.

Ha calificado la carta y reacción del presidente como algo "insólito" y "raro para los usos políticos" a los que está acostumbrada la política, pero cree que es "sincero" y no hay "pose" porque la familia es el "punto débil" de cualquiera. En cualquier caso, un gesto como este en Sánchez, "que tiene fama de resiliente y de tener piel de elefante que lo aguanta todo", ha seguido, en su opinión da a entender que las denuncias y el proceso abierto contra su mujer, Begoña Gómez, "le ha afectado profundamente". A pesar de solidarizarse "en lo personal" con lo que rodea al presidente y su mujer, Ortuzar señala que es "extraño" que Sánchez haya decidido "desaparecer cinco días de la escena pública en un momento álgido de la política", ahora que empieza la campaña de las catalanas, estamos a las puertas de las europeas, acabamos de salir de las vascas y se vive con "alta intensidad en el Congreso".

El dirigente peneuvista, ahora en negociaciones con el partido socialista en el País Vasco para conformar gobierno, entiende que el presidente tiene varias opciones pero que “no hacen falta cuatro días para tomar una decisión”. Apunta que todo es posible, pero que la cuestión de confianza sería la opción “más sencilla” para dar salida a esta situación. En cualquier caso, pide que la decisión se tome “cuanto antes”. El camino iniciado puede llevar a Sánchez "a la dimisión porque elige antes a la familia, pero si eso es así, cuanto antes lo hagamos, mejor".

En su opinión, es hora de que se inicie "un proceso de dignificación de la política", aunque reconoce que los políticos son los primeros que tienen que hacer "autocrítica". La última década especialmente ha sido un periodo en el que los responsables públicos solo han visto "paja en ojo ajeno no viga en el propio" y eso les ha llevado a tomar decisiones y cambios legislativos pensando solo en el adversario, pero son como un "boomerang". Lamenta que hoy "cualquier cosa es legítima contra los políticos" y que "la política está mal vista" y que es labor de todos gestionar las cosas "de otra manera".