La Diputación de Badajoz aprueba investigar en una comisión la labor del hermano de Pedro Sánchez

A la pregunta de si el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez (Azagra es su apellido artístico), ha recibido trato de favor en la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la institución provincial, ha respondido: "No". Simple y llanamente: "Esa pregunta tiene una fácil respuesta: no".

Lo ha dicho a los medios de comunicación, tras el pleno extraordinario celebrado este martes por la corporación provincial, que ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de estudio sobre el programa Ópera Joven y la función de la Oficina de Artes Escénicas, al frente de los cuales está David Sánchez, hermano del presidente y a su vez secretario nacional del PSOE, Pedro Sánchez.

Durante la sesión plenaria, convocada con ese único punto en el orden del día, se ha evidenciado la tensión existente entre el portavoz del grupo popular, Juan Antonio Barrios, y Gallardo, por el asunto que se estaba tratando. Barrios pretendía centrar el debate en la situación laboral de David Sánchez, pero el grupo socialista ha querido limitado la redacción literal de la petición del grupo popular y ni su portavoz, Raquel del Puerto, ni Gallardo, han hablado del hermano de Pedro Sánchez, salvo para reprochar al PP que cuestione a un empleado de la diputación. "Debería darle vergüenza someter al escarnio público a un trabajador de esta casa", le ha lanzado Raquel del Puerto al portavoz popular. Pero Barrios no se ha achantado y le ha respondido que si David Sánchez no hubiese sido hermano del presidente del Gobierno, no sería trabajador de la Diputación de Badajoz y ha acusado a los socialistas de cumplir, a contratarlo, un compromiso "personal y político con el secretario general" de su partido.

Declaraciones a la salida del plenops

En el pleno no, pero una vez fuera, Gallardo ha respondido a los medios de comunicación, que lo han interpelado sobre la situación laboral de David Sánchez.

Según ha recordado en el pleno el portavoz popular, el hermano de Pedro Sánchez fue nombrado en julio de 2017 coordinador de las actividades de los conservatorios y, en 2021, pasó a ser director del Centro de Artes Escénicas, "sin ningún proceso selectivo". Gallardo no lo ha aclarado durante el pleno. A preguntas de la prensa, el presidente de la diputación ha señalado que "es un simple cambio de nomenclatura, no hay ningún proceso porque el señor Azagra sigue haciendo las funciones primitivas del primer proceso, por lo tanto, no hay cambios".

El PP ha criticado además las ausencias de David Sánchez de su puesto de trabajo en la diputación, que no ha solicitado y, por tanto, no se la ha concedido el teletrabajo. "Si demuestra el señor Barrios que es así, que no trabaja, el señor Sánchez sería cesado, como cualquier otro trabajador".

Trabajo no presencial

No ha aclarado, sin embargo, Gallardo si el hermano de Pedro Sánchez asiste de manera presencial a su puesto de trabajo, pues el presidente de la diputación ha defendido que "aquí se trabaja por objetivos, 24 horas al día, todos los días del año y yo creo que los objetivos están claramente marcados y claramente asumidos y sobre todo los resultados, que son consecuencia de un amplio programa que se podrán conocer en esa comisión".

Sobre la situación económica de David Sánchez, Gallardo ha afirmado que es "mentira" que teletrabaje, "ni se le han subido las percepciones, ni tiene un millón y medio en el banco, ni tiene nada de lo que se le traslada, es mentira". Para el presidente de la diputación, el único interés del PP en este asunto es "debilitar al secretario general del PSOE (el propio Gallardo) porque sabe que se está ganando la confianza de los extremeños". Asimismo, Gallardo ha apuntado que David Sánchez trabajaba en la diputación antes de que su hermano fuese presidente (ya era secretario general) y ha criticado que estas acusaciones tienen que ver con que los objetivos del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, son ahora ir contra la familia de los políticos. Así, ha recordado que ya lo hicieron con su hija "y se demostró que era todo mentira", "pero desgraciadamente las mentiras salen gratis".

Además, Gallardo ha manifestado que lo que le da "asco" de la política del PP que no mire por los intereses de la cultura en Extremadura "sino para los intereses del PP".

También Barros ha convocado a la prensa después del pleno. De hecho, la convocó ayer, mientras que la aparición de Gallardo ha sido posterior y sorpresiva. Ambos, Barros y Gallardo, han comparecido rodeados de sus diputados. En el caso del portavoz popular, no solo los provinciales, también los regionales y nacionales de Congreso.