La UCO señala ante el juez al actual presidente de Adif como uno de los interlocutores de Koldo García

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil adscritos al caso Koldo siguen adelante con sus pesquisas. En el análisis detallado de los terminales teléfonicos intervenidos a los imputados, entre los que se encuentra Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, la instituto armado identifica como uno de sus interlocutores Ángel Contreras, actual presidente de Adif, según consta en el informe al que ha tenido acceso este diario.

La Guardia Civil considera "llamativo" que en el encuentro que el empresario Antonio Menéndez y Koldo "habían agendado para el miércoles 21 de febrero de 2024", el exasesor de Ábalos "también habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras Marín", al que le había propuesto un encuentro el día 16.

El informe reproduce el siguiente mensaje: "Muy buenas marqües yo ando en Madrid sé que será difícil verte pero si puedes dime o comer o cenar o sin no 5 m. Pero si no es posible dime un día de la semana; que viene si puedes por fa". Contreras respondió: "Hoy me resulta Imposible, ¿la semana qué viene que día te va mejor?". A continuación le preguntaba que cómo lo veía y Koldo respondía con un "perfecto".

Según los investigadores, "la importancia de esta reunión radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de Adif y, en el momento de los hechos que dan origen a las diligencias era el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif", entidad que adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de de 12.500.000 de euros.

Por otro lado, esta entidad fue la adjudicadora del contrato de obra pública objeto de los mensajes de Daniel, y, este último mencionaba en el mensaje enviado a Koldo solicitando el ejercicio de su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado al ya adjudicado por Adif que, "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes".

El informe añade que en ambos encuentros, entre Koldo y Contreras y el mantenido por el primero con Antonio, "tuvieran lugar el mismo día". En sus conversaciones se preguntaban si había novedades y respecto a la hora, Koldo respondía con "un sería antes no".

A partir de estas conversaciones, los agentes señalan que aún les queda trabajo por delante, porque "tienen bajo custodia más de 170 dispositivos digitales". De ellos el contendio de "76 ha sido clonado y extraído procediendo finalmente a su precinto".