La Fiscalía Europea también investiga una adjudicación al empresario relacionado con Begoña Gómez

La Fiscalía Europea pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que le informara del contenido de las diligencias abiertas contra Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, porque también está siendo investigado por la institución europea, según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

El oficio firmado por los fiscales delegados Laura Pellón y Luis Miguel Jiménez adjuntaba el decreto fiscal de apertura de diligencias. La respuesta del magistrado no se hizo esperar. Señalaba que entre los hechos que habían obligado a abrir la investigación "se encuentra" la relativa a "los trámites seguidos en los procesos de adjudicación de distintos contratos por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios y The Valey y que los hipotéticos delitos por los que se sigue la investigación son los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios".

Innova Next es una de las empresas del Grupo Barrabés, de Juan Carlos Barrabés, al que la cátedra de Begoña Gómez habría recomendado en algunas adjudicaciones a través de cartas.

Además, se remitía al resultado de las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que había encargado determinar si se había cometido algún delito, circunstancia descartada en el informe entregado al juzgado en lo relativo a la esposa del presidente del Gobierno.