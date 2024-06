Ayuso pide no cometer "el mismo error" de las generales y "no dar nada por ganado" en las europeas

A escasos días de las elecciones europeas, la presidenta del PP de Madrid ha pedido "no cometer el mismo error" de las generales y no confiarse, "no dar nada por ganado, nada por hecho". Isabel Díaz Ayuso ha pedido así a los suyos que no se queden en casa o hagan uso de la papeleta del PP como voto útil frente a Pedro Sánchez, en un momento en el que las encuestas siguen marcando que el PP quedará por encima de los socialistas el próximo domingo pero se acorta cada vez más la distancia entre ambas formaciones.

La dirigente madrileña ha reiterado su discurso catastrofista sobre el actual Gobierno de coalición y ha advertido de que España está camino "de desplomarse si sigue por el mismo camino", y ante esto intenta convencer al electorado del centroderecha de que el PP de Alberto Núñez Feijóo es el mejor antídoto. Ayuso, en línea con lo que viene haciendo en la Asamblea de Madrid en este primer año de mayoría absoluta en la Comunidad, ha intentado desmarcar a su formación de Vox (obviando que en otras comunidades autónomas el PP gobierna con ellos). Para eso, en un desayuno informativo en el que ha presentado a la candidata popular, Dolors Montserrat, la presidenta madrileña ha señalado de nuevo la pinza entre PSOE y VOX, recordando que "el desastre de los fondos europeos lo hizo posible el partido de Santiago Abascal al permitir que saliera adelante en el Congreso o que ayer mismo en Sevilla ambos tumbaron los presupuestos".

Con estos ejemplos, y libre de su dependencia de Vox en Madrid, Ayuso ha criticado al Gobierno por vivir "de la estrategia de azuzar el miedo guerracivilista". Sánchez, ha dicho, "solo sabe que estas elecciones se centran en que no gobierne la derecha con la ultraderecha", y se ha sumado así a la versión nacional del PP, que ve con buenos ojos a la italiana Georgia Meloni, pero la diferencia de la extrema derecha europea. "Ambos (la derecha y la ultraderecha) no solo no tienen nada que pactar después del 9J, es que pertenecen a distintos grupos parlamentarios en Europa".

"Son ellos los opresores"

Ayuso ha aprovechado la presentación a la candidata popular para arremeter contra Sánchez y sus políticos, advirtiendo de que "Europa debe saber que se le ha colado un proyecto que no respeta sus principios" y que "una de sus naciones más antiguas e importantes va a desplomarse de seguir por el mismo camino". Ante esto, justificado principalmente en lo que entiende como ataques al Poder Judicial por parte del Gobierno y una ley de amnistía que considera "ilegítima, indigna, mentirosa y corrupta", ha presentado a un PP "más fuerte" en Europa que va a "librar las más importantes batallas".

Tras advertir que Sánchez con "sus ademanes y mentiras se parece cada ve más a un meme de una República bananera", la presidenta madrileña ha atacado la "propaganda independentista" que, en su opinión, dura ya "demasiados años", y que en contra del papel "victimista" que venden en Europa sobre un "Estado opresor español", no son más que "el caballo de Troya para Europa, peores enemigos de Occidente y que quieren formar parte del desmembramiento del proyecto político europeo". "Son ellos los opresores", ha rematado.