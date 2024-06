Macron da las gracias a los aliados en el aniversario del desembarco de Normandía: "Ningún francés lo olvidará"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado las gracias a los aliados al arranque de los homenajes que tienen lugar este jueves en el país con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía, una fecha histórica que marcó un antes y un después en la lucha contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"Ningún francés lo olvidará", ha proclamado Macron durante una primera ceremonia en la localidad de Ver-sur-Mer, donde se encuentra situado el monumento a los más de 22.000 miembros de las fuerzas británicas que cayeron durante los combates del 'Día D'.

"Los soldados británicos son nuestros hermanos de armas, y hoy los recordaremos. Nadie en Francia puede olvidar vuestro sacrificio, (...) el de unas tropas guiadas por un sentido del deber y la devoción incalculable", ha sostenido.

"Vuestra presencia es extremadamente importante para nosotros", ha dicho el mandatario francés, que ha rendido así tributo a los militares y veteranos del Ejército de Reino Unido, un homenaje que ha contado con la participación del rey Carlos III, la reina Camila y el príncipe Guillermo, además del primer ministro, Rishi Sunak.

"Por la libertad. Mi eterna gratitud a nuestros aliados", ha aseverado Macron, que se reunirá con una veintena de líderes en una ceremonia conjunta prevista para esta tarde en la playa de Omaha, en Saint-Laurent-sur-Mer, una cita en la que Rusia no estará presente, pero sí el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ya ha aterrizado en la ciudad de Caen.

Además, Macron ha hecho entrega de la Legión de Honor a once veteranos de guerra estadounidenses, una distinción que ha acompañado de palabras de alabanza por su "heroísmo". "En el verano de 1944 apenas teníais 20 años, algunos menos. Teníais familia, amigos, mujer, sueños, planes... Un futuro. Y lo dejasteis todo para luchar por vuestra independencia y libertad", ha destacado.

El presidente ha hecho hincapié en la "grandeza" de aquellos que "están dispuestos a morir en un país que no es el suyo". "Aquí estáis en casa", ha apuntado, dirigiéndose directamente a los veteranos de guerra.

Unidad frente a la "tiranía"

El rey Carlos III ha aprovechado la ocasión para pedir a las "naciones libres" luchar contra "la tiranía" y ha recordado el "número inimaginable de civiles franceses que murieron durante aquella batalla común por la libertad".

Asimismo, ha rendido tributo a los "hombres y mujeres de la resistencia francesa, por su increíble coraje y sacrificio" en un discurso en el que también ha hecho hincapié en la valiosa información de Inteligencia obtenida por civiles que llevaron a cabo "actos de sabotaje cruciales" para la victoria aliada.

El monarca ha agradecido a los normandos su "calurosa bienvenida" en el marco de los homenajes y su "generosidad", especialmente con los veteranos de guerra. "Es un momento conmovedor y memorable", ha manifestado después de pronunciar unas palabras en inglés para rendir tributo a "aquellos que nunca volvieron a casa".

"Somos afortunados de haber tenido una generación de hombres y mujeres que no fracasaron. Nuestras Fuerzas Armadas cumplieron con su deber con un sentido de la determinación, una cualidad profundamente característica de esta generación", ha afirmado. Por ello, ha dicho sentirse "orgulloso" de tener "un monumento de forma permanente en Normandía que recuerde a las personas que dieron su vida durante el Día D".

El príncipe Guillermo se ha dirigido posteriormente a los militares canadienses, a los que ha agradecido "su valentía y sacrificio", en una ceremonia en la playa de Juno que ha contado con la presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su homólogo francés, Gabriel Attal, que ha incidido en que la gratitud es "infinita".

"Estaban lejos de casa, hombro con hombro con miles de soldados británicos. Es difícil entender el coraje que debió suponerles enfrentarse aquel día a la batalla", ha aseverado antes de matizar que el "sacrificio" de esos 14.000 canadienses "hizo posible sacar adelante la operación militar británica más ambiciosa de la historia".

Biden traza un paralelismo con Ucrania

Durante la ceremonia que ha tenido lugar en el cementerio estadounidense en Colleville-sur-Mer, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha trazado un paralelismo con la situación que atraviesa Ucrania en el marco de la invasión rusa y ha asegurado que los aliados "no mirarán para otro lado".

"Hace 80 años no desaparecimos. La lucha entre la libertad y la dictadura no termina. Ucrania es un ejemplo y ha sido invadida por un tirano, pero no nos daremos la vuelta", ha puntualizado antes de señalar que el 'Día D' es una muestra de que la democracia "es más fuerte que cualquier Ejército del mundo".

El mandatario estadounidense ha sostenido que los militares que lucharon en Normandía "son héroes no porque fueran los más fuertes o implacables sino porque tenían una misión audaz, sabían que morir era una posibilidad y aún así lo hicieron". "Sabían sin duda alguna que aquello por lo que estaban luchando valía la pena: la libertad, la democracia", ha aclarado.

De esta forma, ha instado al mundo a "permanecer unido para defender la democracia y la libertad en recuerdo de aquellos que se sacrificaron". "Rendirse ante los dictadores es sencillamente impensable. Hacerlo sería como olvidar lo que ha pasado en estas playas, y no vamos a olvidar", ha dicho.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha rendido a su vez tributo a los soldados y ha lamentado la muerte de unos 9.000 efectivos estadounidenses durante aquel día. "Salvasteis el mundo", ha expresado al recordar la batalla.

"Ayudasteis a vencer a lo que (Winston) Churchill consideraba una monstruosa tiranía. Sentasteis las bases para fundar un mundo más justo, libre y decente. Junto a los aliados, construisteis la paz desde la guerra", ha zanjado.

Se estima que unos 200 veteranos se han desplazado este jueves hasta el departamento de Calvados para participar en las ceremonias, que se desarrollan ante un fuerte dispositivo policial y con la vista puesta en la presencia de Ucrania.

El propio Zelenski ha matizado antes de aterrizar en Francia que los ucranianos "se encuentran defendiendo ahora Europa de la misma forma en que lo hicieron los aliados hace 80 años", según un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"Nos honra participar en estos eventos conmemorativos (...) que sirven para recordar el coraje y determinación de los aliados a la hora de demostrar su lucha por la libertad y la democracia", ha declarado antes de insistir en que la unidad "debe prevalecer otra vez".