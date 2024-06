Tolón insta al alcalde de Toledo a decir "no" al trasvase Tajo-Segura

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha defendido que "la política trasvasista es una política totalmente anticuada", palabras que ha aprovechado para instar al alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, a decir 'no' al Tajo-Segura.

En una entrevista concedida a Europa Press, y preguntada por el conflicto del trasvase Tajo-Segura, la también presidenta del Comité Federal del PSOE y secretaria de la Agrupación del PSOE de la ciudad de Toledo ha asegurado que la política hídrica en España "ha cambiado" y, precisamente, el Gobierno ha sacado a consulta pública la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Una política del agua que ha cambiado, según ha subrayado la responsable del gobierno de España en Castilla-La Mancha, gracias a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "ha tenido muy claro que la situación hidrológica de este país tiene que cambiar" porque el cambio climático está afectando a los recursos hídricos, también en Castilla-La Mancha.

Una región que, tal y como ha apuntado, es muy solidaria --y lo ha sido durante muchos años-- pero, según Milagros Tolón, Castilla-La Mancha no puede seguir cediendo agua cuando la región no tiene.

Dicho esto, ha echado la vista atrás y ha recordado que ella "se ha mojado" hablando del agua tanto en Castilla-La Mancha como en Murcia, donde su rechazo al trasvase Tajo-Segura le supuso ser declararla persona 'non grata'. "Que el alcalde de Toledo diga 'no' al trasvase como yo lo he dicho en Murcia", ha reclamado Tolón.

Así, ha afirmado que el Gobierno de España "ha sido valiente" con el Plan Hidrológico del Tajo y está beneficiando a Castilla-La Mancha. Ha hablado de la importancia del agua desalada como alternativa, y de la necesidad de depurar las aguas residuales de Madrid. "Las aguas que vierten tienen que ser ya aguas depuradas y eso lamentablemente no está ocurriendo", ha lamentado Tolón.

Sobre la marcha de Teresa Ribera a Europa, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ha dicho que el gobierno de España ya ha hecho su "hoja de ruta" y está para llevarla a cabo. "Ha hecho una buena labor como vicepresidenta, como ministra de Transición Ecológica, pero va a hacer una muy buena labor en Europa".

A su entender, es "muy importante" que Teresa Ribera esté en Europa para que todas políticas de lucha contra el cambio climático que se han hecho en este país, se lleven a cabo también desde la Unión Europea, sobre todo en un momento donde "los vientos que corren" son "totalmente negacionistas con el cambio climático".

A LA ESPERA DE LA GUARDIA CIVIL POR LA COMANDANCIA

En otro orden de cosas, aboga por que la Comandancia y la Zona 2 se ubiquen en Toledo capital, y asegura que respetará lo que decida la Dirección General de la Guardia Civil y pide al Ayuntamiento --gobernado por PP y Vox-- que también ponga de su parte.

La responsable del gobierno de España en la región ha asegurado que en su época de alcaldesa de Toledo fue muy importante para ella conseguir 60 millones para hacer una nueva comandancia y una nueva zona de la Guardia Civil, una inversión que está "garantizada".

"El emplazamiento lo tiene que decidir la Guardia Civil", ha subrayado Tolón, quien ha querido rememorar que lo primero que ella ofreció como alcaldesa a la Guardia Civil fueron los terrenos del Polígono, "terrenos que desechó la propia Guardia Civil", y después terrenos de Santa Bárbara, que "también desechó". Y fue la Guardia Civil --ha dicho-- la que propuso el emplazamiento en la Peraleda, sobre todo por una cuestión de cercanía en la actual comandancia y zona. En ese momento "estamos esperando a que haya una decisión".

En la cabeza de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha está que la Zona 2 y la Comandancia tienen que estar la capital, Toledo, algo que considera "muy importante", porque "en otras comunidades no es así".

Finalmente, ha explicado que en su época de alcaldesa, el equipo de Gobierno municipal ofreció una solución en cuanto al emplazamiento como en inversión. Ahora le toca a la Guardia Civil toma una decisión y que el Ayuntamiento "también ponga de su parte".

Sobre el futuro AVE Madrid-Lisboa y su paso por Castilla-La Mancha, la delegada del Gobierno ha vuelto a decir que su llegada es "imparable" y ha puesto sobre al mesa las diferencias que ha habido entre un gobierno del PP que metió en "un cajón" el proyecto del AVE y el gobierno del PSOE que lo ha hecho "realidad".

A la espera de que el Ministerio de Transportes conteste a las alegaciones al AVE, Tolón ha destacado que es "muy importante" la coordinación entre las administraciones, en este caso entre el gobierno de España, Junta de Comunidades y consistorios, porque "los ayuntamientos son los que conocen bien la realidad de sus ciudades".

Un proyecto que no solamente para Castilla-La Mancha, sino para España, tiene "un valor incalculable" desde el punto de vista de la logística y también de la estrategia económica.

Tolón cree que "no hay que tener preocupación" porque el Ministerio lo que está haciendo es valorando técnicamente todas las alegaciones y también tendrá que tener reuniones con el Ayuntamiento de Toledo --al igual que las ha tenido con el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio-- para llegar a un acuerdo entre todos.

A la delegada del Gobierno no le consta que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, haya pedido una reunión al Ministerio de Transportes, pero advierte de que si ella fuera alcaldesa lo primero que hubiera hecho tras tomar posesión es reunirse con todos los ministros que tienen cosas que traer a la ciudad de Toledo, por lo que cree que el regidor del PP está "tardando".