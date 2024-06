El PP rechaza "el ultimátum" de Sánchez para renovar el CGPJ: "Quiere controlar a los jueces"

El PP rechaza el "ultimátum" del presidente del Gobierno, que aseguró en una entrevista esta mañana en TVE que si antes de que acabe el mes no hay un acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, los dos socios de la coalición presentarán una reforma de ley en el Congreso para quitarle al Consejo la competencia de hacer nombramientos en la cúpula judicial. "No aceptamos ultimátums de nadie. Si no se los da a ERC o a Junts para la investidura de Salvador Illa, con menos razón se lo puede dar al PP, que le ha derrotado en las urnas tres veces en un año", aseguran fuentes de la dirección nacional popular.

La posición de los conservadores no se moverá. Y en el entorno de Alberto Núñez Feijóo insisten: "Nuestra posición la conoce el Gobierno y la conoce Europa. Su precariedad parlamentaria no es compatible con su chulería", dicen en el PP, que no esconden su molestia. "Ningún planteamiento que no pase por rebajar el control de los partidos sobre el CGPJ es aceptable. Sánchez quiere controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que le lleven, después, a tener que insultarles", remarcan las mismas fuentes conservadoras. Una persona de la dirección afirma que "no se da una sola condición para cambiar su postura".

Mediador europeo

Lo que dice el PP es que volverán a sentarse con la persona que designe la Comisión cuando ésta decida la persona que sustituye al hasta ahora comisario de Justicia, Didier Reynders, que accedió a mediar entre los dos grandes partidos. Además, en Génova admiten que se pondrán en contacto con la propia Comisión a la mayor brevedad. Según los populares, "el planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado".

Fuentes del entorno de Feijóo aseguran que si antes ya estaban convencidos de mantenerse firmes en sus exigencias, "ahora todavía más" teniendo en cuenta, dice, que el propio presidente del Gobierno habla de que en España existe 'lawfare'. En el PP consideran que en este momento se hace indispensable avanzar en un cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ y no parecen dispuestos a dar un paso atrás en ese sentido.