Yolanda Díaz pilota su transición con una cúpula provisional formada por Lara Hernández, Duval, Txema Guijarro y Rosa Martínez

Yolanda Díaz pilota la transición tras su salida como líder orgánica de su partido, Movimiento Sumar. La dirigente se ha reunido con su ejecutiva este jueves a mediodía, una vez concluido el Pleno del Congreso, para aprobar la creación un equipo provisional para ejercer la coordinación general después de que la vicepresidenta abandonara ese cargo tras el fiasco electoral. Esta nueva cúpula está formada por cuatro dirigentes para evitar que ningún perfil haga sombra a la drigente, que aspira a seguir liderando todos los espacios, y para repartir el peso de las distintas facetas del partido.

Así, Lara Hernández, la secretaria de Organización nombrada hace un mes y medio, será la encargada de las cuestiones más internas del partido, mientras Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, se encargará de la relación con el grupo en el Congreso; Rosa Martínez, secretaria de Estado del ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, hará lo propio con el Gobierno y Elisabeth Duval llevará la política de comunicación dentro de la organización, unas labores que ya desempeñaba también como miembro de la ejecutiva.

La propuesta, adelantada por Eldiario.es y confirmada por este medio, ha sido diseñada por la propia Díaz en una reunión junto a su equipo más próximo en la ejecutiva, y está previsto que se vote y apruebe a lo largo de tarde, en la reunión del Grupo Coordinador -la dirección- que estaba llamado a iniciar ese proceso de reflexión tras el fracaso este ciclo electoral.Esa dirección está formada por 80 personas, todas afines a Díaz y que fueron en su candidatura a la I Asamblea de Sumar de finales de marzo, por lo que no se prevén grandes problemas a la hora de dar luz verde a este plan. Este equipo asumirá estas funciones de manera provisional al menos hasta otoño, cuando estaba previsto convocar una segunda asamblea para aprobar los estatutos, aunque esta cita está ahora en el aire.

La dimisión de Díaz fue un movimiento que muy pocos entendieron dentro de su propia ejecutiva, y al que se opusieron algunas de las figuras más destacadas como Iñigo Errejón, Josep Vendrell y Ernest Urtasun, tal como informó este diario. Después de decidir en solitario que dejaba su máximo cargo orgánico, aseguró también que seguiría como líder de los ministros de Sumar en el Gobierno y también en los órganos de decisión de su partido, intentando sofocar la idea de que existiría un sucesor con el que repartir protagonismo.

"No hay debate sucesorio porque no se va", defendían en la formación. "No me voy, me quedo", fue la expresión que empleó la vicepresidenta, que aseguró en tercera persona que "Yolanda Díaz no se va, hace política de la buena". Unos mensajes que causaron aún más desasosiego en la organización por el "desastre comunicativo" que supuso.

"DAR ESTABILIDAD"

A su llegada a la reunión, el portavoz del partido Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que la reunión iba encaminada a "garantizar la estabilidad orgánica" de la formación para así poder afrontar la relación con otras formaciones y "dar estabilidad al proceso". Una reflexión que ha ofrecido después de que en la noche electoral se decretase un "tiempo de reflexión" dentro de la organización tras el fiasco en las urnas.

"Hoy vamos a discutir y a garantizar que haya una estabilidad en la organización y en la coordinación del partido después del anuncio hecho por Yolanda", ha manifestad. Ha añadido que, tras el mal resultado de las urnas en las elecciones europeas, su responsabilidad es reforzar la organización con una reflexión "colectiva", "pausada" y "serena". La idea, según ha agregado, es dotar de la mayor ambición a toda la estructura organizativa de Sumar.