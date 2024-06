La justicia francesa anula la expulsión del presidente de Los Republicanos

El Tribunal de París ha anulado este viernes la expulsión del presidente de Los Republicanos, Éric Ciotti, y ha dejado sin efecto la decisión de los barones del partido que buscaba dejar fuera a su presidente tras anunciar su deseo de aliarse con la extrema derecha de Marien Le Pen.

"No podemos hacer cualquier cosa, no podemos hacer bricolaje. La justicia ha hablado", ha afirmado Ciotti nada más conocerse la decisión, no definitiva, de la justicia francesa. "Hay un peligro de que el señor (Jean-Luc) Mélenchon sea primer ministro", ha añadido.

El tribunal ha ordenado así "la suspensión de los efectos de las dos exclusiones definitivas pronunciadas contra Ciotti los pasados 12 y 14 de junio", ha sentenciado el tribunal y ha matizado que esta suspensión solo es válida "hasta que se adopte una decisión básicamente definitiva". El fallo no es definitivo, ya que el tribunal no se ha pronunciado sobre quién es el presidente legítimo del partido, sino que ha reconocido la posibilidad de que Ciotti continúe en la toma de decisiones del partido.

Ahora falta saber, dentro de esta tragicomedia, cuál será el próximo movimiento de los diputados republicanos en contra del presidente.

Pacto con la ultraderecha

El tribunal ha añadido una condición tras anular la expulsión: la defensa de Éric Ciotti deberá enviar el fondo del caso al tribunal en un plazo de ocho días.

El 'bordel' judicial, como dirían los franceses, aún no ha acabado, ya que esta decisión sume a Los Republicanos en una crisis aún más profunda, pues el partido deberá convivir con un presidente que se niega a dar un paso atrás y mantiene su decisión de aliarse con Reagrupación Nacional.

"El Tribunal de París suspendió mi exclusión de Los Republicanos. Por tanto, sigo ejerciendo mis funciones como presidente", ha insistido Ciotti a través de la red X.