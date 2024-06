La fiscalía pide al Supremo amnistiar a los líderes del 'procés' por el 1-O y Tsunami Democràtic

La Fiscalía ha decidido no demorar más la presentación de escritos en el Tribunal Supremo y, tras escuchar este martes a la Junta de Fiscales de Sala, ha solicitado a la Sala Segunda del alto tribunal que deje sin efecto las condenas que impuso en la sentencia del 'procés' y a los jueces Pablo Llarena y Susana Polo que procedan a aplicar la amnistía, lo que supone decretar el archivo de los procedimientos que tienen abiertos, el primero por los procesados en rebeldía por desobediencia y malversación, y la segunda por terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic.

En tres escritos, firmados por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal Joaquín Sánchez-Covisa, el ministerio público aboga por la aplicación de la amnistía, lo que supone que en el caso del expresidente de ERC Oriol Junqueras y el resto de condenados por la Sala Segunda por malversación, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, las penas de inhabilitación que siguen cumpliendo se den ya por ejecutadas y su responsabilidad penal por extinguida. También solicita que se anulen los antecedentes penales de todos los condenados.

En el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, así como los 'exconsellers' Lluís Puig y Toni Comín, procesados en rebeldía por ese mismo delito, también se declare extinguida su responsabilidad penal, al procederse a dictar el sobreseimiento libre de las actuacones, lo que supone retirar las órdenes de detención que aún tienen en vigor y que les impide regresar a España sin temor a ser arrestados.

En escritos idénticos, cuya única diferencia es dar respuesta a las distintas situaciones que plantean los condenados, con las penas que aún cumplen, y los procesados en rebeldía, con las órdenes de arresto aún en vigor, los fiscales argumentan que la ley de amnistía es de plena aplicación al caso, porque no entra dentro de los vetos incluidos por la propia norma: no se considera enriquecimiento personal el destinar dinero público al 1-O y no haber habido ni una sola referencia a la afectación de intereses europeos en la tramitación del caso.