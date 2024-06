Directo | Feijóo, a Sánchez: "Su problema no es con el CGPJ, es con la Justicia"

Pedro Sánchez no ha querido recordar a Alberto Núñez Feijóo el ultimátum que lanzó la pasada semana sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero al líder del PP tampoco le ha hecho falta. "Su principal problema no es con el CGPJ, es con la Justicia", le ha espetado al presidente del Gobierno en una intervención que ha recibido un largo aplauso de la bancada popular. Acto seguido, y tras recordar la imputación de su mujer, ha avisado a Sánchez de que "empieza a ser incompatible con la regeneración".

Una semana después de que Sánchez diera a conocer su intención de quitar competencias a un CGPJ caducada para hacer nombramientos, el jefe del Ejecutivo se ha ceñido a denunciar que varios rankings internacionales ponen un pero a España y es el "bloqueo" que el PP está haciendo en el órgano de gobierno de los jueces. "Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha concluido Sánchez, sin dar mayores pistas sobre algún futuro movimiento.

No obstante, Feijóo ha criticado a lo largo de su discurso que Sánchez no tiene ningún motivo para convertirse en el adalid de la regeneración democrática. Así, ha denunciado que no haya cesado al ministro de Transportes, Oscar Puentes, tras el último insulto al agitador ultra Vito Quiles; que haya forzado la ruptura "en dos del Consejo Fiscal" para obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía o que se haya negado a dar "explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno". "No hay regeneración democrática en España mientras usted sea el presidente del Gobierno", ha resumido.

Sánchez ha hecho caso omiso a estas palabras y ha asegurado que el Gobierno "va a hacer un plan de regeneración democrática durante los proximos tres años". Sin embargo, no ha dado mayor detalle de las medidas que tiene pensado realizar. La única iniciativa, por el momento, es la reforma de la Ley General del Poder Judicial para evitar que el CGPJ, caducado hace más de cinco años, pueda realizar nombramientos. El resto de su intervención se ha limitado a criticar la gestión del PP en distintas comunidades.