El TC rebaja las condenas de los ERE al estimar en parte el recurso de Magdalena Álvarez

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez y ha estimado en parte, por siete votos frente a cuatro, el recurso de amparo que presentó contra su condena por prevaricación por el caso de los ERE, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos andaluces para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. La sentencia, que marcará la senda que seguirán las impugnaciones del resto de condenados, declara que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo realizaron una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal, porque las leyes de presupuestos no puede considerarse actos administrativos, que la justicia ordinaria pueda declarar arbitrarios.

La votación se ha producido según el reparto de sensibilidades que se reproduce en el alto tribunal siempre que aborda un caso con trascendencia política. La mayoría progresista ha votado a favor de rebajar las condenas impuestas en la causa por el delito de prevaricación, al entender que, como argumentaba la Fiscalía ante el Constitucional, que "la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación".

"Este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, y según han venido entendiendo tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos", señala la resolución del pleno, que se conocerá en su integridad en los próximos días.

Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y César Tolosa han votado en contra y este último ha anunciado que redactará un voto particular al que en principio se unirán los otros tres magistrados, sin perjuicio de que terminen haciendo uno propio contra la resolución cuyo criterio se extenderá a los recursos presentados por el resto de condenados. El del exconsejero de Trabajo José Antonio Viera, condenado por prevaricación en concurso medial con malversación, fue rechazado este lunes, porque el TC considera que su demanda de amparo planteaba una vulneración de derechos fundamentales pero en términos genéricos, sin acompañarla de una explicación o un desarrollo argumental. El pleno entiendió que eso era un defecto insubsanable, porque el tribunal no puede reconstruir de oficio las demandas, y ello hace que "no pueda contestar quejas que carecen de justificación".

Al resolver el recurso de Magdalena Álvarez, en cambio, el Constitucional establece que no se puede declarar ilegal una ley sin haber intervenido él mismo, ya que las leyes no pueden considerarse meros actos administrativos. Tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo, al avalar las condenas impuestas, entendió que los anteproyectos de ley de presupuestos fueron actos administrativos, pese a ser actos del Gobierno.

La ponencia de la vicepresidente del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que se convertirá en sentencia, al haber sido avalada por la mayoría del pleno, diferencia entre actos administrativos y de Gobierno y pasa por determinar si ejecutar una ley de presupuestos puede ser un acto arbitrario. Distingue entre actos previos realizados entre 2000 y 2001, que considera que sí son actos administrativos, sobre los que puede pronunciarse un juez, y las leyes aprobadas entre 2002 y 2009, consistentes en programas presupuestarios con controles a posteriori de subvenciones.

Álvarez fue inhabilitada para ejercer cargo público durante nueve años por un delito de prevaricación en el caso de los ERE. La ponencia de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó al órgano de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

El ministerio público consideraba que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. El Constitucional coincide con ella en que el juez instructor debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley.