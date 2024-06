Feijóo usa el pacto del CGPJ para reconstruir su perfil de moderado mientras ata en corto a los aznaristas

El principal quebradero de cabeza de Alberto Núñez Feijóo estos días era ver cómo se tomaban algunos sectores de su propio partido el pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en ese asunto, José María Aznar era la persona clave. El expresidente del Gobierno tiene gran ascendencia todavía entre los más derechistas del PP y entre dirigentes especialmente locuaces como Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Aznar, Ayuso y Álvarez de Toledo eran por ese orden las personas que más temor despertaban en Feijóo y en su cúpula, ya que las tres se han manifestado en diversas ocasiones en contra de cualquier pacto con Pedro Sánchez, especialmente en materia judicial. Sin embargo, el actual líder del partido y muchos de sus colaboradores consideran que el acuerdo del CGPJ, al que obliga la Constitución y que el PP bloqueaba desde hace más de cinco años, es decisivo para reconstruir el perfil moderado con el que el dirigente gallego llegó a Madrid en 2022 y que ha maltrecho tras haberse radicalizado para intentar rascar votos de Vox en el intenso calendario electoral que ha tenido que librar.

El exjefe del Ejecutivo escribió un mensaje contemporizador en Instagram justo antes de que empezaran las tertulias

Personas de confianza de Feijóo sondearon estos días atrás a Aznar para asegurarse de que no presentaría batalla contra el pacto. Y consiguieron su objetivo. La bendición llegó este miércoles vía Instagram. Y Feijóo respiró tranquilo. En su cuenta personal, Aznar hizo una publicación en la red social justo antes de que empezaran las tertulias de la mañana. “Alberto Núñez-Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien”, escribió el expresidente del Gobierno. Aznar acompañó la frase con un análisis de su fundación (FAES) titulado “Un acuerdo equilibrado” en el que escribía que “en democracia es preceptiva la lógica del acuerdo y la negociación”.

"Canelos", "maricomplejines"

Esos mensajes del exjefe del Ejecutivo iban destinados, según admiten miembros de la cúpula del PP, a mitigar las posibles críticas de algunas radios y webs que sustentan lo que algunos llaman la “ultraderecha madrileña”. Este jueves, de hecho, Feijóo irá a ser entrevistado por Federico Jiménez Losantos, en EsRadio, un comunicador que más de una vez se ha referido al líder de los populares y sus vicesecretarios como “payasos”, “canelos” y “maricomplejines” por haber querido pactar el CGPJ. Será interesante ver cómo le recibe.

A la luz verde de Aznar se sumaron el silencio de Ayuso y la intervención mesurada de Álvarez de Toledo. La presidenta de la Comunidad de Madrid se colocó un viaje oficial a Alemania esta semana, coincidiendo, este lunes, con la citación en los juzgados de su pareja, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales. Ayuso, que la semana pasada afirmó que si no se cambiaba el sistema de elección del CGPJ, iba “a ser un auténtico desastre”, prefirió no comentar ante los micrófonos el pacto con el PSOE. Solo un portavoz dijo a los medios el martes, el día que se conoció el acuerdo, que ella estaba “satisfecha” con este “gran éxito” de Feijóo. Lo dijo pese a que la reforma de la ley orgánica para elegir a los jueces no se ha cerrado ahora ya, como exigía el PP todos estos años, sino que se culminará dentro de unos meses, cuando el CGPJ plantee un nuevo sistema. Esa es la fisura por la que cuelan la crítica fuentes cercanas a Ayuso y también Aznar en su comunicado: “Toca estar vigilantes para hacer cumplir lo comprometido”, se leyó en el análisis de FAES.

Triunfo de las generales olvidado

Fuentes de la Puerta del Sol no quisieron incidir este miércoles en el hecho de que el PP haya cerrado ahora, como admitió el propio Feijóo en rueda de prensa, un acuerdo con “las mismas exigencias” que el PP planteaba en 2022. Se da la circunstancia de que hace dos años, los conservadores aceptaron el reparto de 10 vocales para el PP y 10 para el PSOE, pero es que, en el ínterin, los populares han ganado unas elecciones generales y han pasado de 89 escaños a 137 escaños. Ayuso ha decidido darse dos días para reflexionar y hablará este jueves en Antena 3.

El líder del PP estaba tan atento analizando lo que decía la ayusista Álvarez de Toledo en su escaño que hasta se le olvidó aplaudir

Álvarez de Toledo también mostró su lado más moderado en el Congreso este miércoles cuando planteó una pregunta en la sesión de control al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el encargado de negociar con el PP. La diputada celebró que el PP haya “arrancado” un pacto al PSOE que "avanza en la independencia del Poder Judicial" y se olvidó de sus frases belicosas contra cualquier pacto con el CGPJ como las que ha lanzado estos años atrás.

Feijóo, que había aplaudido previamente a Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Ana Alós en sus preguntas a los socialistas, no movió ni una mano cuando acabó Álvarez de Toledo. Estaba tan pendiente de escuchar palabra por palabra lo que decía la diputada más aznarista y ayusista que se le olvidó.

Cambios en Andalucía

Al acuerdo bipartidista para renovar el CGPJ seguirán también, según adelantó EL PERIÓDICO, otros más para actualizar los cargos en el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este pacto en materia judicial permite al líder del PP empezar una nueva etapa al frente del partido. Llegó a la presidencia de los populares gracias a Ayuso y a Juanma Moreno. Entre los tres pactaron derribar a Pablo Casado y esas deudas se pagan. Pero el político gallego considera que ya las ha saldado durante estos dos años teniendo muy en cuenta en su día a día las opiniones que ambos le hacían llegar.

A Ayuso este salto de Feijóo le pilla enredada con los problemas judiciales de su pareja y a Moreno pensando en cambiar su Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, que sacó mayoría absoluta en 2022, quiere revitalizar su Ejecutivo e incluir consejeros más políticos. Nada es por casualidad. La vida interna del PP seguirá animando las tertulias. Como siempre.

