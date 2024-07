Tellado acusa a Begoña Gómez de no colaborar con la justicia: "Se alarga la agonía y la vergüenza para España"

Poco después de que la declaración de la mujer del presidente del Gobierno se aplazara para el 19 de julio -estaba citada este viernes como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios- el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, la acusó directamente de “no querer colaborar con la justicia” y tratar de impedir esa comparecencia: “Debe ser la única persona en España que no sabe por qué hechos y conductas se le está investigando”, ironizó el diputado gallego. El juez instructor, Juan Carlos Peinado,

El PP acusa a la defensa de Begoña Gómez de torpedear a la justicia: “Es la única en España que no sabe por qué se le investiga” la ha vuelto a citar para dentro de dos semanas después de que su defensa asegurara que no sabía de qué se le acusaba. Tellado, desde Valladolid, donde se celebra la Junta Directiva Provincial de los populares, desplegó toda la dureza contra la mujer del presidenta, asegurando que “no quería dar explicaciones porque no hay justificación para lo que ha hecho”.

“Begoña Gómez tendrá que contar al juez qué lleva pasando desde 2018 en la Moncloa. Hoy no lo ha hecho, pero lo hará como cualquier otro español. Que la vista se suspenda alarga la agonía y la vergüenza en este país”, aseguró el número tres del partido.