Guardiola, sobre la ruptura del pacto con Vox: "En Extremadura no han manifestado absolutamente nada"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que no tiene ninguna información de Vox respecto a la ruptura del pacto de gobierno en Extremadura por la acogida de menores migrantes no acompañados y en cualquier caso, ha recordado que este asunto no se incluyó en las 60 medidas del acuerdo de gobernabilidad, que su partido está cumpliendo "escrupulosamente". "Lo deseable es que las personas que estamos en política velemos por el interés de nuestra región y todos los extremeños. Yo no sé si en este caso Vox estará pensando en eso o va a estar obedeciendo órdenes de su partido a nivel nacional", ha afirmado en un acto en Cáceres.

A preguntas de los medios, Guardiola ha asegurado que no tiene más información respecto a la continuidad del pacto de la aparecida en la prensa porque "Vox en Extremadura no ha manifestado absolutamente nada". "He preguntado a compañeros de Vox en Extremadura y no tenían conocimiento", ha dicho tras lamentar que la formación de Santiago Abascal solo busque "una visibilidad como partido y generar inestabilidad en las regiones".

A la espera de la marcha de los acontecimientos esta tarde, asegura sin preocupación que su Ejecutivo seguirá trabajando "con la misma convicción y sabiendo perfectamente cuáles son nuestras líneas rojas, que han sido las mismas desde el primer momento". Guardiola asegura que los 60 puntos del acuerdo de gobernabilidad se están cumpliendo "escrupulosamente", por lo que entiende que no se dan las condiciones para romper el pacto de gobierno con Vox en Extremadura. "Si es así, tendrán que dar sus explicaciones", ha asegurado.

Acogida de migrantes

En cualquer caso, la presidenta ha reafirmado el compromiso de Extremadura con la acogida de menores migrantes no acompañados. "Nosotros desde luego somos un gobierno serio, que cumple sus compromisos, que cumple los acuerdos y que por supuesto va a estar a la altura en asuntos que son importantes para todo el país", ha dicho tras recalcar la importancia de la solidaridad interterritorial. En este caso con Canarias y Ceuta, "que están padeciendo especialmente una ausencia política migratoria por parte del Gobierno de España".

"Extremadura, lo teníamos decidido desde hace mucho tiempo, iba a coger y atender como corresponde a estos menores, que no tienen la culpa de la ausencia de una gestión de la política migratoria", ha zanjado Guardiola. Tras la reunión celebrada este pasado jueves en Canarias, la región ha aceptado acoger una treintena de menores migrantes, que se sumarían a los más de 320 que ya están siendo tutelados por la Junta de Extremadura. La comunidad dispone de 358 plazas, que de esta forma quedarían cubiertas prácticamente en su totalidad.

No obstante, en la cita Extremadura también mostró su rechazo "frontal" a la reforma de la Ley de Extranjería para establecer cupos de acogida obligatorios y se mostró muy crítica con la política migratoria del Gobierno de España, a quien exige más recursos atender todo el tiempo que pasan los menores en el sistema de protección y para todos los menores que nos traslada el Gobierno como adultos y para los que no existe reconocimiento ni financiación del Estado, 38 a día de hoy según datos de la Consejería de Salud y Política Social.