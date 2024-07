El vídeo de la declaración de Begoña Gómez: "Se le entregará en mano la cédula de citación"

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, puso de manifiesto en presencia de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que la cédula de citación para comparecer el próximo 19 de julio se le iba a entregar "personalmente en mano a la investigada", según consta en el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el juez hizo llamar a un cargo de seguridad de Moncloa en relación con el primer llamamiento, tras comprobar que el mandamiento judicial no había sido firmado directamente por la esposa del presidente del Gobierno.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tenido acceso a las imágenes de la primera comparecencia de Begoña Gómez ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 41, a quien señaló que no conocía los motivos por los que está siendo investigada. Ante la falta de comunicación de una de las querellas a la defensa, la diligencia quedó interrumpida.

Al inicio de la comparecencia, el instructor le leyó a la esposa de Pedro Sánchez sus derechos y le pidió que se colocara "de tal manera" que lo que ella manifestara en esta diligencia judicial pudiera recogerse "de mejor forma, a través del micrófono". Y todo, con la intención de que pudiera declarar de la forma más cómoda: "Si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan de la manera que pueda permanecer sentada", dice el juez.

Una abogada

Después de una breve intervención de una abogada personada en la causa, Peinado trató de iniciar el interrogatorio. "Se le ha citado como investigada por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de esta investigación", preguntó el juez, a lo que ella contestó un lacónico "no" que manifiesta dos veces.

Gómez responde sentada de lado justo en la esquina de un banco situado frente al juez, vestida con traje de color negro, según se puede apreciar en las imágenes que constan en el sumario.

"No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en tal caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente, en presencia de su letrado, le ilustraré yo personalmente", se puede escuchar. También se puede escuchar a una abogada que le dé dos opciones para la próxima comparecencia de Begoña Gómez --fijada finalmente para el próximo viernes, 19 de julio-- y Peinado le contesta que habida cuenta que el número de colegiados en toda España superan los 140.000, se le podría "sustituir" si la fecha no le sirviera.

En otra parte de la comparecencia, el juez señala que los hechos presuntamente "se constriñen" al contenido de la denuncia inicial --la presentada por Manos Limpias que incluía varias noticias de prensa-- a lo que había que habría que añadir el contenido de una querella interpuesta por una asociación "denominada Hazte Oír.org" .

"Se le ha informado"

"A la señora investigada se le ha informado del contenido de la denuncia inicial y la documentación que se acompañaba, si bien no se le ha dado traslado del contenido de la querella y copia de la querella que en su día fue admitida a trámite" agrega, el magistrado. "Por lo tanto, y a los efectos de evitar provocar la indefensión, se va a suspender este acto, se le va a dar copia", añade.

Para evitar nuevos aplazamientos, el juez señala entonces a los letrados de las acusaciones que le informen si tienen algún señalamiento previo a lo largo de este mes de julio.

"Se entregará personalmente en mano a la investigada. La cédula de citación. Los letrados, sin perjuicio de que ya han sido informados también a través de sus procuradores y representantes procesales, se les notificará", concluye el juez Peinado.