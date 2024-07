En directo | Varios consejeros autonómicos de Vox se niegan a dimitir pese a la orden de Abascal

Abascal amenaza ahora los pactos con el PP en ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menores

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes al PP de que también romperán los pactos de gobierno en los ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menores migrantes no acompañados, después de que la Ejecutiva haya decidido salir de los ejecutivos regionales tras el visto bueno del PP a la acogida de estos menores, una línea roja para Vox. En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha explicado que los ayuntamientos han quedado excluidos de la ruptura de los pactos suscritos tras las elecciones del 28M porque el reparto de menores migrantes "no afecta directamente" a los consistorios. Pero, "si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas", Vox "tendrá que salir" también, ha avisado Abascal. El líder de Vox ha querido matizar que la advertencia excluye a los que "no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma".