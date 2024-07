El exdirector de Comunicación de ERC denuncia "falta de garantías" en la investigación e implica a Rovira en el caso

Si alguien pensaba que la polémica de los carteles contra los Maragall acabaría este viernes con el informe del partido sobre el caso, andaba equivocado. El exdirector de Comunicación de ERC Tolo Moya, uno de los cuatro expedientados por los hechos, ha dirigido un escrito a la formación en el que denuncia "falta de garantías" y una "vulneración de derechos flagrante" en la investigación interna que se ha llevado a cabo. En un correo electrónico dirigido al partido al que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, reclama que el caso lo instruya la Comisión de Garantías del partido y no la Comisión Ética como ha sucedido.

Su argumento es que durante la investigación del caso él mismo ha aportado "pruebas" de que al menos tres miembros de la Comisión de Ética están involucrados en los hechos. Son además, miembros de la dirección del partido. Cita a la propia secretaria general, Marta Rovira, al secretario de Comunicación, Oriol Duran, y al secretario de Finanzas, Jordi Roig. Según su relato, sus pruebas demostrarían que Duran y Roig tenían conocimiento del caso y dijeron "claramente que no quieren hacer una investigación". En el caso de Rovira, la acusa de, en marzo de este año, seguir querer impulsando "acciones" a través de miembros de la organización "que participaron en el caso de los carteles".

Con todo, Moya sostiene que "no es en absoluto procedente" que personas que han estado "directamente implicadas" en el caso o que han participado en su "encubrimiento" formen parte de la Comisión Ética del partido que ha participado a la hora de "dirimir responsabilidades". Además, también pone en duda la idoneidad del responsable directo de la investigación, Xavi Mombiela. Alega falta de independencia por haber sido "durante años trabajador del partido" y le hace responsable de pagos a la empresa Relevance, que la investigación periodística que destapó el escándalo vinculó a los carteles de Maragall.

Por todo lo expuesto, Moya exige que la Comisión de Garantías el partido sea la que instruya el caso y no la Comisión Ética como lo ha hecho hasta ahora. Considera que el órgano que el propone sí sería "independiente". Este correo electrónico al partido transciende después de que este mismo viernes ERC anunciara cuatro expedientes disciplinarios por el caso de los carteles, uno de ellos a Moya. Moya siempre ha sostenido que no es el autor de la iniciativa. Los otros tres expedientados son un militante raso de la Anoia y los exestrategas de la formación Sergi Sabrià y Marc Colomer. Uno de los cuatro expedientes acabarán en expulsión del partido, pero ERC no quiere revelar de quien se trata.