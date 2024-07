El PSOE afirma que "será el PP quien trate a Canarias como una colonia si no apoya la ley de extranjería"

El portavoz socialista en el Parlamento, Sebastián Franquis, ha subido este jueves el listón en la presión ejercida al PP para que esta formación apruebe la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería el próximo 23 de julio en el Congreso. Y lo ha hecho por elevación apuntando directamente al Ejecutivo regional “unido” que conforman CC y los conservadores: “será el PP quien trate a Canarias como una colonia si no apoya el acuerdo suscrito por el propio Gobierno y el presidente Fernando Clavijo deberá dar explicaciones si su socio vota en contra de lo pactado”.

De esta forma, Franquis no solo replicaba al presidente Fernando Clavijo sus críticas referidas al sentimiento “personal” de que el Estado a veces “hace sentir a Canarias como una colonia” sino que lanzaba un dardo a la escenificación de unidad que hizo el miércoles el jefe del Ejecutivo, junto al vicepresidente Manuel Domínguez, durante el balance del primer año del gobierno de coalición.

“Habrá responsables con nombres, apellidos y responsabilidades en el Gobierno de Canarias si la reforma no sale adelante”, insistió Franquis.

Para Franquis, "no sería la primera vez que el PP ejerce un trato colonial, pues ya lo hizo con los recortes unilaterales que llevó a cabo el presidente Mariano Rajoy al incumplir el convenio de carreteras y el Plan de Empleo y ahora lo continuaría haciendo si no apoya una solución al drama humanitario" de los menores no acompañados.

El portavoz señaló directamente al vicepresidente Domínguez, que es también líder del PP canario, al recordar que “firmó hace nueve meses el Pacto Canario por la Inmigración” en el que se aseguraba que la única solución al drama de los menores migrantes no acompañados “es cambiar la Ley”, pero que "se ha plegado a las directrices nacionales de su partido en contra de los intereses de las Islas".

“Ha tenido nueve meses para convencer a sus compañeros del PP en Madrid y no lo ha conseguido, se ha limitado a enredar y esconderse y ni siquiera participó en la ronda de conversaciones con los grupos del Congreso junto al ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Clavijo”, reiteró.

Para Franquis, el vicepresidente "está dispuesto a firmar aquí lo que sea para que no peligre su puesto en el gobierno, pero es incapaz de defender en Madrid lo que firma".

Es más, aseguró que "si el PP dice que apoyará que la reforma se haga a través de un decreto ley, el Gobierno lo aprobará en el próximo Consejo de Ministros", por lo que pidió a los conservadores que "dejen de enredar y buscar excusas".

Los seis diputados canarios del PP

"No pido a los seis diputados canarios del PP que rompan la disciplina de voto, sino que se disciplinen y voten lo mismo que ha apoyado el líder de su partido y vicepresidente del Gobierno en Canarias, pues en estos momentos hay 172 diputados que respaldan la reforma y con ellos seis se conseguiría la mayoria absoluta", insistió en su ofensiva.

El 23 de julio se votará la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE, Sumar y CC así que para Franquis « se acabó el momento de las propuestas y declaraciones, se acabó el momento de enredar».

En este punto, recordó que "pidieron una conferencia sectorial en Canarias y la hubo, piden una financiación que ya exsite porque está acordada y pactada. ¿Y ahora piden una conferencia de presidentes? Lo que tienen que hacer de una vez es desvelar si apoyan o no la reforma".

"Un año perdido" El portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, afirmó que el primer año del gobierno de CC y PP -apoyado en la Cámara por ASG y AHI- ha estado marcado por "la desigualdad, los recortes, los retrocesos y los incumplimientos". "Ha impulsado un modelo económico desarrollista e insostenible, en el que los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres y que no ha dado respuesta al malestar de la ciudadanía demostrado en las manifestaciones del 20A", afirmó. Para el PSOE, "este gobierno tendrá la mayoría parlamentaria para aprobar leyes, pero no tiene la mayoría social". Para el principal partido de la oposición "Canarias ha perdido un año" y el Archipiélago "necesita un gobierno que piense más en las personas que en los sectores económicos". | S.L.

