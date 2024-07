El juez Peinado pospone al 1 de agosto la declaración del empresario recomendado por Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha pospuesto al 1 de agosto la declaración como investigado del empresario Juan Carlos Barrabés, quien presuntamente habría sido recomendado en concursos públicos por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, según ha comunicado el propio instructor a las partes personadas.

La semana pasada Barrabés, que según las fuentes consultadas tenía este lunes tratamiento médico, presentó un recurso en el que reprochaba al magistrado que investiga el caso Begoña Gómez que su declaración como testigo "debería de haberse interrumpido", para después requerirle para "que designase abogado" y ser imputado.

"Lo que evidencia no haber procedido de ese modo es que no existieron motivos para hacerlo durante su declaración, ni tampoco los hay tan solo cuatro días más tarde para llamar de nuevo a Juan Carlos Barrabés, ahora como investigado, puesto que no existe elemento alguno que lo justifique", prosigue el escrito del abogado de Barrabés, que concluye que "carece de cualquier justificación citarle ahora en calidad de investigado por el contenido de los dos informes de la UCO que obraban en la causa y que no sirvieron para hacerlo en la primera ocasión que declaró como testigo".

Declaración del rector

Sí ha declarado como investigado el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, quien según las fuentes consultadas ha respondido a todas las partes personadas en la causa. También se ha suspendido, prosiguen las citadas fuentes, la comparecencia como testigo del consejero delegado (CEO) de la empresa Barrabés, Luis Miguel Ciprés.

Otros de los testigos que están citados este luenes son el director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urríes; y el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar Silvela.