El PSOE presenta una denuncia por la permanencia del "consejero tránsfuga" de Vox en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha presentado una denuncia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Anti Transfuguismo por la permanencia de Ignacio Higuero como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural tras la ruptura del gobierno de coalición del PP y Vox en Extremadura. "Entendemos la importancia de tener una nómina a final de mes, pero los principios y la palabra en política deben estar por encima de todo", ha señalado la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez.

La Vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez. / PSOE DE EXTREMADURA

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ya avanzó esta posibilidad el pasado 12 de julio y finalmente, Pérez lo ha confirmado este lunes en rueda de prensa. La denuncia se fundamenta en una posible vulneración de los principios democráticos y de representación por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el propio Higuero.

También en el interés público, la necesidad de transparencia y el mandato de la propia comisión para proteger la integridad democrática. "La gravedad de esta situación que estamos viviendo de manera inédita en nuestra región y su impacto negativo en nuestra democracia justifican plenamente la denuncia", ha dicho Pérez.

La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político se reactivó en el año 2020 con el objetivo de analizar las posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas para aislar a las personas calificadas como tránsfugas. En el acuerdo firmado se especifica que el transfuguismo en todas las esferas institucionales "es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

Vox no forma parte de esta comisión de seguimiento y el PP la abandonó en 2021 tras una "frustrada" moción de censura en Murcia, pero aun así el PSOE recurre a este órgano al considerar que lo que ha pasado en Extremadura "es tóxico para la democracia".

Al respecto, la vicesecretaria socialista ha recordado que María Guardiola, pese a no haber ganado las elecciones autonómicas, firmó un pacto de gobierno con Vox "aparentemente en contra de su voluntad" y solo un año después "no tiene ningún inconveniente en mantener en el gobierno a un consejero tránsfuga que, hasta hace dos días, era militante o afiliado al partido de ultraderecha Vox". Un acto que, a su juicio, no solo revela la integración de Vox en el gobierno del PP, sino también "una verdad" como que sus políticas están "perfectamente alineadas".

Juego de "traiciones políticas"

Además de la denuncia, los socialistas llevarán a cabo otras medidas en la Asamblea de Extremadura, como presentar una propuesta para que todos los partidos con representación firmen un compromiso de lucha contra el transfuguismo, con un código de conducta y medidas específicas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas. Asimismo, el PSOE pedirá a través de distintas iniciativas legislativas que el PP retorne al pacto anti transfuguismo.

Pérez ha condenado este tipo de prácticas y ha exigido a Guardiola el cese del consejero y los dos directores generales que decidieron quedarse tras la ruptura del pacto de gobierno. "Pedimos que cese a todos los implicados en este juego de traiciones políticas; cuando se antepone la nómina se está haciendo un daño irreparable a la política y a la democracia", ha insistido.

Solo unas horas antes de que Santiago Abascal rompiera los cinco gobiernos de coalición con el PP, el propio Ignacio Higuero, único consejero de Vox en Extremadura, aseguraba en declaraciones a los medios que acataría "con lealtad" la decisión que su partido tomara en Madrid, pero finalmente no fue así. "Entiendo el giro (de Vox), pero no lo comparto y no lo puedo defender", decía al día siguiente para justificar su continuidad como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ya con el gobierno del PP en minoría.

"Es una decisión mía, una decisión personal. Yo soy una persona honrada, que voy de frente", explicó tras criticar que la formación de Abascal "cambiara las reglas del juego a mitad de partido". "No he visto lealtad hacia los extremeños", añadía para justificar su cambio de postura en apenas 24 horas. En una comparecencia junto a Guardiola, Higuero recordó que el objetivo del pacto de gobierno era "sacar a Extremadura de las políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en la última cola de todo". Un reto "ilusionante", afirmó, por el que ahora seguirá trabajando, ya sin el carné de Vox, pero tampoco aclarando si se afiliaba al PP. "Iremos viendo", respondía a esa pregunta.

Tras confirmar su continuidad en la Junta, Higuero ofreció a los cuatro directores generales de su equipo seguir ejerciendo en la consejería, una opción por la que optaron dos de ellos: el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero Pascua, y de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón. La secretaria general de la consejería, María Amparo Gómez-Landero, y el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, sí fueron cesados.

Suscríbete para seguir leyendo