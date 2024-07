Zapatero guarda silencio mientras el grupo de verificadores del que forma parte reconoce la victoria de Maduro

En medio de las dudas expresadas por una buena parte de la comunidad internacional sobre los resultados en Venezuela, incluida la Unión Europea, el Grupo de Puebla, del que forma parte el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se desmarcó previamente subrayando la limpieza del proceso electoral. “Respetar el resultado electoral es fundamental para las democracias. Felicitamos a Venezuela por su proceso electoral, la voluntad del pueblo siempre es guía. Gloria al bravo pueblo”, apuntaron a través de un mensaje en las redes sociales antes de que se oficializasen los primeros datos con la victoria de Nicolás Maduro.

Tras ratificar su posicionamiento, algún miembro destacado de este grupo, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, han felicitado a Maduro por su reelección. Otros, como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, todavía no se han pronunciado, al igual que Zapatero. Desde el entorno de este último trasladan que por el momento no están previstas declaraciones por su parte. Quien sí se ha pronunciado críticamente es el presidente de Chile, Gabriel Boric, también progresista, al cuestionar que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, advirtió.

El expresidente socialista acudió a Caracas para participar como observador electoral junto a otros miembros del denominado Grupo de Puebla, como el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, o su coordinador Marco Enríquez-Ominami. Este movimiento internacional, de que es miembro fundador Zapatero, reúne a líderes políticos progresistas de América Latina, el Caribe y Europa. Del PSOE también forma parte de esta suerte de 'think tank' su exvicesecretaria general y ahora delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ya trasladó un día antes que las conclusiones del Grupo Puebla tras sus trabajos de observación eran que “el sistema electoral venezolano es uno de los más confiables del mundo por la combinación del voto electrónico con el auditaje manual del mismo y la transparencia en el manejo de sus resultados”. Asimismo, señalaba que “esta ha sido una campaña pacífica cuyos actos presenciales, masivos y tranquilos, contrastan con la agresividad de algunos medios y redes interesados en instalar fraudes anticipados y supuestas rupturas que no se han dado, ni deben darse”.

El papel del expresidente socialista, quien todavía no se ha manifestado sobre el proceso electoral, ha acarreado críticas de la oposición por supuesta connivencia con el chavismo. Así lo denunciaba antes de las elecciones la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien acusaba a Zapatero de “defender el régimen chavista”, para quien la “una única intención” de Maduro es mantener el "yugo dictatorial” del chavismo sobre la población venezolana.

Proceso “sin garantías”

Después de que el gobierno venezolano impidiese la entrada en el país este sábado de una delegación del PP por no estar acreditada, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, también aprovechó para cargar contra Zapatero: "Es francamente lamentable que un expresidente de un gobierno de España de apariencia de normalidad, de legalidad democrática a un proceso que no tiene todas las garantías". Esta mañana, el portavoz de los populares volvía a acusarlo de ser “actor principal en esta trama y guionista de Sánchez en sus conexiones internacionales”. Los populares señalan, en línea con la oposición venezolana, que "hay fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen no responde a lo que votó el pueblo" y demandan una “auditoría”.

Desde el Gobierno mantienen la cautela a la hora de pronunciarse sobre los resultados y exigen previamente que se publiquen todas las actas y un ejercicio de “total transparencia”. Al igual que Bruselas, España, evita así reconocer la reelección de Nicolás Maduro. Según el primer boletín oficial, presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente de Venezuela habría sido reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo, en unos comicios en los que obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos).

Demanda de las actas

El ministro de Exteriores sigue la posición marcada por el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Este último ha remarcado que es “vital” asegurar “la total transparencia” del proceso electoral en Venezuela. Principalmente, "el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”, según trasladó a través de las redes sociales. La falta de acceso a más de la mitad de las actas es lo que está denunciando la oposición al chavismo y por lo que han tildado de "fraude" las cifras oficiales.

"La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables", ha exigido José Manuel Albares en un mensaje en la red social X, en la que ha pedido además que "se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral". Asimismo, en una entrevista en la Ser recogida por EFE, el titular de Exteriores ha destacado que los venezolanos han votado de forma democrática y muy mayoritaria y ha subrayado que "la clave es esa publicación de los datos mesa por mesa para que puedan ser verificables".