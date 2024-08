El PP baraja citar a la directora del CNI en el Congreso por la fuga de Puigdemont

El PP baraja la posibilidad de citar en el Congreso a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que aclare si los servicios de Inteligencia tuvieron algún papel en el dispositivo para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont o si recibieron órdenes de mantenerse al margen.

La ley encarga el control parlamentario del CNI a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que se reúne a puerta cerrada y de la que sólo forman parte un diputado por cada grupo parlamentario. En este primer año de legislatura aún no se ha estrenado.

Tras la reaparición y fuga de Carles Puigdemont, el PP ya pidió la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y exigió la destitución "inmediata" de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, pues considera que esa huida sólo pudo ser posible con la colaboración, por acción o inacción, del Gobierno central.

Las dimisiones son "lo mínimo exigible"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que, en este caso, los ceses y dimisiones son "lo mínimo exigible", y recuerda que así se han producido en otros países y también en España, como cuando huyó Luis Roldán y dimitió el ministro del Interior, entonces Antoni Asunción.

"Los españoles no tenemos por qué sufrir el descrédito internacional que estamos sufriendo de la mano de Pedro Sánchez y ser el hazmerreír de cualquier otra democracia -ha señalado-. Hay que pedir explicaciones a quien ha hecho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actuaran, como a quien ha ido desmantelando lo que son nuestros servicios de inteligencia en Cataluña para que no se pueda saber lo que pasó".

En ese sentido, además de la comparecencia de Sánchez, que debe ser aprobada a final de mes por la Diputación Permanente, el PP se plantea también forzar la reunión de la Comisión de Gastos Reservados para interrogar a la directora del CNI: "Es una de las cuestiones que nosotros barajamos y que por tanto plantearemos en el próximo periodo de sesiones", ha indicado Gamarra.

Sánchez, tan "escapista" como Puigdemont

A su juicio, "lo que busca Pedro Sánchez es que pase el verano y que, con las altas temperaturas y el descanso estival, parezca que esto no ha ocurrido". "En esto ya sabemos que Sánchez es un artista, le saca incluso ventaja en escapismo a Puigdemont -ha ironizado-. Pedro Sánchez es el alumno aventajado a la hora de intentar escapar de la asunción de responsabilidades políticas de cara a los españoles".

Para la dirigente del PP, no se puede admitir que el Estado esté desapareciendo de una parte de España como es Cataluña, cuando ésa es además una de las exigencias del independentismo. "Y lo que no han conseguido los independentistas de primera mano, lo están consiguiendo de manera mucho más rápida a través de Pedro Sánchez", se lamenta Gamarra.