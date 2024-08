El PP se opone al decreto migratorio que reclama Canarias si no incluye todas sus exigencias

Los migrantes que han llegado a Canarias en la última semana se cuentan por cientos y los menores extranjeros que alberga el archipiélago superan los 5.200. Unas cifras que, sumadas a las de Ceuta, con una sobreocupación del 360%, han llevado al Ejecutivo canario a exigir al Gobierno central que apruebe la próxima semana el decreto migratorio que permitiría el traslado de los jóvenes a otras comunidades. Sin embargo, el PP, cuyo apoyo es imprescindible para que sea convalidado, ha avisado este martes de que se opondrá a esa norma si no incluye la decena de medidas que componen su plan migratorio.

"La modificación de la ley de extranjería lo único que planteaba era que el Gobierno cogía a los menores de Canarias y los repartía entre las distintas comunidades autónomas. Ahí acababan sus obligaciones y, por eso, estamos en contra de esa modificación legal", ha explicado la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Alós. La reforma concreta, que solicita urgentemente Canarias y Ceuta, establecía un mecanismo que permitía el reparto de los menores cuando los territorios de Canarias, Ceuta o Melilla superasen el 150% de ocupación y llevaba aparejado un sistema de financiación pactado por las comunidades en 2022.

No obstante, los conservadores aseguran que esta solución es del todo insuficiente y que solo busca "echar el muerto a las comunidades autónomas" que ya están "hasta arriba". Por ello, a finales de julio votaron en contra de esta modificación, junto con Junts y Vox. Aun así, Canarias quiere que el Gobierno ponga en marcha este mecanismo a través de un decreto ley, pero esta vía también está avocada al fracaso si el PP no apoya su posterior convalidación.

El decálogo popular

"Lo que le pedimos al Gobierno es que ese real decreto incorpore ya lo que nosotros estamos planteando porque entonces tendrá mucho más fácil que nosotros lo podamos convalidar", ha asegurado Alós al ser preguntada en una rueda de prensa ofrecida en la sede nacional del PP. Esas exigencias las han puesto negro sobre blanco en una proposición no de ley que han registrado este mismo martes en el Congreso y que tiene como base el refuerzo del control de las fronteras, así como la cooperación con los países de origen de la migración.

Ese decálogo de medidas comienzo con la exigencia de "mejorar el control y la protección de las fronteras españolas", incrementando el número de efectivos y dotándoles de mayores recursos; la solicitud a las autoridades europeas del despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo; el despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los países de origen y de tránsito para cooperar en la desarticulación de las mafias; así como mejorar los acuerdos de cooperación con Marruecos, Senegal o Mauritania para la "colaboración en el control de los flujos migratorios".

Por otro lado, los populares plantean otra serie de medidas enfocadas a la recepción de los migrantes que llegan: aumentar el personal administrativo en las oficinas de asilo; declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las comunidades; crear un fondo de contingencia para financiar a las autonomías la atención a los menores extranjeros; disponer de las infraestructuras que el Estado tiene por todo el país y que están en desuso y cerradas para alojar a los migrantes; y reclamar a la Unión Europea "la activación de los mecanismos que existen para ayudar a los Estados miembros" ante la llegada masiva de migrantes.

Viaje de Sánchez

Todo ellos, ha explicado Alós, debería estar en el hipotético decreto que apruebe el Gobierno para facilitar el respaldo del PP. Además, ha criticado nuevamente que Pedro Sánchez esté de vacaciones en Lanzarote y no se haya reunido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar la situación que está viviendo el archipiélago. "No ha querido saber absolutamente nada sobre este tema", ha dicho, aunque ha preferido no pronunciarse sobre el viaje que realizará Sánchez la próxima semana a Mauritania, Senegal y Gambia.