Podemos da por finiquitada la "legislatura progresista" por la "inacción" del PSOE y no descarta la prórroga de los PGE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dado por finiquitada la "legislatura progresista" ante la "inacción" del PSOE, que ha preferido "consumar el pacto de la vergüenza" acordando con el PP la renovación del Poder Judicial, a la vez que ha apuntado ya hacia una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), avisando, eso sí, de que no permitirán ni un "recorte" en el caso de que se inicien las negociaciones para las cuentas públicas.

En una rueda de prensa desde la sede de Podemos, Fernández no ha aclarado su posición en las peticiones de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo debate se trasladará este martes a la Diputación Permanente, señalando que, "más allá de las peticiones de comparecencias", el "problema" es que el PSOE "ha matado la legislación progresista".

"Esta legislación progresista ha muerto desde que el PSOE ha consumado el pacto de la vergüenza con el PP para seguir legitimando las actitudes también golpistas del Poder Judicial", ha afirmado Fernández, quien no espera "nada" de una legislatura que "en clave progresista" la da por "absolutamente finiquitada".

Así, ha reprochado a Pedro Sánchez que haya acabado con las políticas progresistas en la legislatura y que no vayan a "hacer nada". El dirigente de Podemos ha criticado que este año la "inacción" del Gobierno es "absoluta" y no se va a tomar "ninguna medida en clave de transformación ni avance en derechos en este país".

En este punto, ha defendido que cuando Podemos estaba en el Gobierno "arrancaba" al PSOE "medidas de izquierdas y progresistas". "Por algo el Partido Socialista echó a Podemos del Gobierno, porque no tenía ningún interés en tener un aliado incómodo para ellos", ha indicado, lamentando al mismo tiempo que los socialistas prefieran una "gran coalición" con el PP en contra de avances sociales.

Dudas con los Presupuestos

Cuestionado por una negociación de los Presupuestos, Fernández ha reconocido que todavía es "pronto" para dar una respuesta en ese sentido, si bien ha vuelto a denunciar que la "inacción" del PSOE provoca dudas en que unas nuevas cuentas públicas puedan salir adelante.

"Primero habría que ver si el Partido Socialista tiene esa voluntad de presentar presupuestos, porque yo creo que, dando por muerta la legislatura, el PSOE está en una actitud de absoluto 'tran tran'. No me extrañaría nada que no presentasen presupuestos", ha abundado el portavoz.

En este sentido, en el caso de que se inicien las negociaciones, Fernández ha defendido que Podemos no permitirá recortes ni políticas "que se encaminen y se encaucen por la senda de la austeridad".

Por otra parte, Podemos ha querido respaldar las movilizaciones ciudadanas en contra de la masificación turística y sus efectos negativos en las ciudades, especialmente en el ámbito de la vivienda. Fernández ha reclamado al Ejecutivo "que actúe de una vez por todas para atender las necesidades" pues, a su juicio, la masificación del turismo "se ha convertido en un gravísimo problema para muchos territorios de nuestro país".

Medidas contra el turismo masificado

"Urge actuar a la mayor brevedad posible. No podemos seguir consintiendo que se expolien nuestras viviendas para que unos pocos hagan negocio y se enriquezcan a costa de nuestras viviendas", ha exclamado el portavoz, que ha pedido a Sánchez que "deje de mirar para otro lado, abandone su inacción y que tome medidas".

Así, la formación morada ha vuelto a proponer medidas concretas, como la prohibición de la adquisición de viviendas por parte de los no residentes; o congelar el precio de los alquileres y establecer una moratoria para las viviendas turísticas que impida que se concedan nuevas viviendas, como mínimo, hasta el año 2028.

"El Gobierno tiene que dejar la parálisis en la que lleva viviendo desde el inicio de la legislatura y actuar contra la turistificación y legislar. Para que en España las viviendas sean para vivir y no para especular", ha insistido.

"Urgencia" del permiso parental

Por último, Fernández ha reiterado su petición al Gobierno para que "cumpla con la legislación europea existente" y apruebe "con carácter de urgencia" la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de ocho semanas por hijo hasta los ocho años.

Para Podemos, este permiso parental "busca blindar el derecho al cuidado y a la conciliación de los padres y madres trabajadoras para que puedan dedicar tiempo a la crianza y al cuidado de sus hijos e hijas menores de ocho años".

El portavoz de la formación morada ha lamentado que el Ejecutivo no atienda las demandas de la sociedad civil ni de Podemos cuando estaba en el Gobierno. "Este permiso no está remunerado como marca la ley en nuestro país y esto supone una barrera económica insalvable para que muchas familias puedan hacer efectivo este permiso", ha denunciado. Así, ha avisado de que España incumple la directiva europea y que "muy seguramente" será sancionada por no haber ejecutado la transposición en tiempo.