La dirección nacional del PP intenta esquivar el debate sobre la condonación de la deuda para evitar la división en sus autonomías

El acuerdo que suscribió ERC en noviembre del año pasado para apoyar la investidura de Pedro Sánchez incluía la condonación del 20% de lo que la Generalitat catalana adeuda por acogerse hace años al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el instrumento que desarrolló Mariano Rajoy (PP) para ayudar a las autonomías a financiarse en plena crisis económica. El acuerdo entre republicanos y socialista concretó en 15.000 millones de euros la cifra, lo que permitiría a la Administración catalana ahorrarse 1.300 millones que debería pagar en intereses. El Ejecutivo de Sánchez dijo desde el primer momento que otras comunidades también se podrían acoger a ese perdón y la propuesta, todavía sin concretar en el caso catalán, ha vuelto al debate público porque será un elemento más en el complejo puzle del nuevo modelo de financiación autonómica.

Para el Gobierno central, la condonación es una cuña que le puede servir para dividir al PP: por ejemplo, la Comunitat Valenciana y Andalucía, ahora con presidentes del partido conservador, tienen deudas considerables con el FLA, 48.000 millones de euros y 25.000, respectivamente. La cifra de Cataluña asciende a unos 86.800 millones de euros. ¿Cómo pueden Carlos Mazón o Juanma Moreno decir 'no' a la condonación de la deuda? Moreno, de hecho, en noviembre de 2023 reclamó "el mismo trato para Andalucía que para Cataluña", algo que también ha dicho en más de una ocasión Mazón. Otros barones, en privado, también reconocen que el problema del PP será si María Jesús Montero (ministra de Hacienda), les convoca individualmente para renegociar las deudas. Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en Onda Cero que está en contra de la condonación como filosofía, pero admitió que no puede hablar por sus barones y añadió que él no es un "caudillo", un calificativo que sí cree que describe a Sánchez.

El objetivo del dirigente popular es mantener prietas las filas tanto en el asunto de la condonación como en el más global, el de la financiación autonómica, y para ello ha citado en un palacete del centro de Madrid a todos sus dirigentes autonómicos este viernes. Su vicesecretario económico, Juan Bravo, horas después, añadía otro argumento nuevo para evitar contestar la pregunta de si Feijóo prohibirá a sus barones negociar la condonación del FLA con el Gobierno. "La condonación no soluciona los problemas de las cuentas de las comunidades, no sirve de nada si no se reforma la financiación autonómica", afirmó, sin querer responder si su jefe de filas vetará cualquier reunión con el Ejecutivo central.

"Intentan dividir al PP", se quejó el vicesecretario económico antes de volver a pedir un "nuevo sistema de financiación" que se hable de forma "multilateral" y no solo con una de las partes, en referencia a la "financiación singular" que el PSOE ha pactado con ERC para que Salvador Illa se pudiera convertir en presidente de la Generalitat este agosto.