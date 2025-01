El Gobierno enfría una negociación con el PP sobre migración y limita la reforma al reparto de menores: "Es la solución definitiva"

La crisis migratoria en Canarias azuza el debate sobre un pacto entre PSOE y PP que sin embargo parece lejos de llegar, después de que el Gobierno haya insistido en que la "solución definitiva" pasa por reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para automatizar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, frente a la posición del PP, que sólo contempla apoyar esa medida si va incluida dentro de un paquete más amplio de política migratoria encaminado a reducir las llegadas irregulares. El bloqueo persiste entre los dos principales partidos, pese a cerrar 2024 rozando el récord de 2018 en cuanto a inmigración irregular, con la entrada de 63.970 en el año que acaba de terminar, un 12,5% más que el año anterior y muy cerca del récord absoluto de hace seis años, cuando entraron 64.298 migrantes sin papeles.

Las duras críticas del presidente canario a unos y a otros han reavivado el debate político en torno a este asunto. Fernando Clavijo arrancó la semana acusando a los populares de parapetarse en "excusas" para no alcanzar un acuerdo, y al Gobierno de tener "la responsabilidad mayor" por no establecer un reparto puntual por la vía del real decreto ley, señalando a ambos por ser "cómplices" de la "irresponsabilidad". Inmediatamente después, desde la ejecutiva del PSOE retaron a Clavijo a "expulsar" al PP del Gobierno de las islas, mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de emplear el asunto migratorio para intentar "tumbar" la coalición a nivel autonómico.

Los populares reprochaban la falta de voluntad del Gobierno y recordaban la propuesta que Clavijo y PP le remitieron en septiembre, donde se planteaba un paquete de medidas en materia de migración que iban más allá de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que impulsa el Ejecutivo, y que naufragó en el Congreso en verano tras el rechazo de Junts y del PP, que se niega a automatizar los repartos de menores migrantes en las comunidades si no se asocian tanto fondos económicos para las regiones receptoras como políticas que eviten el "efecto llamada". Cuatro meses después de haber remitido la propuesta al Gobierno, en el PP denuncian no haber recibido respuesta alguna pese a tener el aval de las 14 comunidades autónomas donde gobiernan.

"Solución definitiva"

El propio Clavijo también reprochó al Gobierno este lunes no haber respondido a su última propuesta que remitió a mediados de diciembre para aprobar un real decreto que estableciera un reparto extraordinario de migrantes, aunque sin tocar el polémico artículo 35 de la ley de extranjería, al que se opone el PP. En los micrófonos de la Cadena Ser, el presidente canario denunció no haber tenido ni siquiera respuesta, y en los mismos micrófonos respondió el ministro Torres este jueves, donde insistió en su hoja de ruta, la misma que fracasó en verano y cerró la puerta a aprobar por decreto un reparto puntual, afeando que "cambia absolutamente todo lo que venimos trabajando durante un año, que es la modificación del artículo 35".

Torres reiteró su intención de continuar trabajando en el mismo sentido para lograr "la solución definitiva que es la modificación del artículo 35". Una afirmación que da un portazo tanto a la última propuesta lanzada por Clavijo en solitario como a la enviada en septiembre por el principal partido de oposición, que ha vinculado su respaldo a una reforma de la ley de extranjería a medidas que impidan un "coladero" en frontera, después de unos datos de inmigración que rozan el récord histórico. El Ejecutivo enfría así las posibles vías alternativas para lograr reformas que permitan aliviar la fortísima presión migratoria que afronta Canarias, y que se ha agravado en los últimos 15 días.

La respuesta del PP a Torres tampoco se hizo esperar este jueves, cuando los de Feijóo volvieron a afear al Gobierno la falta de respuesta al documento remitido en septiembre. "Seguimos esperando una propuesta por parte del Gobierno que no ha llegado", defendió el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en declaraciones a periodistas, donde tendió la mano al Ejecutivo: "Seguimos dispuestos a sentarnos, a dialogar, a llegar acuerdos", avanzó, antes de reprochar que "lo que no puede pretender el Gobierno es que todo acuerdo pase por decirle a todo que sí y no haya política migratoria". "Es una polítiac de estado y en la que el Gobierno debería estar a la altura", sentenció.

Canarias recibe dos de cada tres llegadas por mar

La cifra anual de Interior, vértice del gran debate político sobre la inmigración, suma 7.118 personas más en 2024 que las 56.852 que el ministerio contabilizó el 31 de diciembre de 2023. Sólo en la última quincena del 2024 se registraron 3.106 llegadas a Canarias, 479 en la península y Baleares; y 145 a Ceuta, elevando una estadística que viene aumentando exponencialmente desde verano.

En 2019, el primer año completo del Gobierno de Sánchez, la entrada de irregulares se redujo drásticamente y descendió a la mitad después de la firma de pactos de colaboración con Marruecos, que frenó las salidas desde el origen. Pero la crisis migratoria volvió a estallar en 2023, una vez superada la crisis diplomática con el país vecino que estalló en 2021 con el salto masivo a Ceuta y se cerró en 2023 con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. En 2023, el incremento total anual (sobre 2022) fue del 82,1%, casi siete veces más que el de 2024 sobre el año pasado.

En el 2024 se mantiene la tendencia general al alza, lo cual permite hablar de crisis migratoria estructural y no coyuntural, especialmente en el caso de Canarias. El archipiélago acumula más de dos tercios de las llegadas irregulares por vía marítima, 46.843 personas, si bien su salto estadístico ha sido de un 17,4% más, contra un crecimiento que en 2023 sobre 2022 fue de un explosivo 154,5%.